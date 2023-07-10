https://sputniknews.com.tr/20230710/rostec-kinjal-hipersonik-fuze-artik-seri-uretiliyor-1073393420.html

Rostec: Kinjal hipersonik füze artık seri üretiliyor

Rostec: Kinjal hipersonik füze artık seri üretiliyor

Rus devlet savunma sanayi şirketi Rostec'in Genel Müdür Yardımcısı Vladimir Artyakov, Ukrayna’daki özel askeri harekatta kullanılan Kinjal hipersonik füzenin... 10.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-10T22:20+0300

2023-07-10T22:20+0300

2023-07-10T22:21+0300

savunma

rusya

rostec

kinjal

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Artyakov, Rossiya 24 televizyonuna verdiği demeçte, “Kinjal füzesini artık seri üretiyoruz. Eskiden sadece modernize etmek ve testleri tamamlamak için üretiyorduk. Şimdi sağlam seri üretim yapıyoruz. Savunma Bakanlığı’nın bizden istediğini onlar için kaliteli ve zamanında, gereken sayıda ve hacimde yapıyoruz” ifadelerini kullandı.Ukrayna’nın Kinjal füzelerini vuracak veya önleyecek yetenekte olmadığını söyleyen yetkili, “Patriot hava savunma sisteminin Kinjal ile vurularak imha edilmesi bunu kanıtlıyor” dedi.Artyakov, “Bugün Kinjal gibi bir silaha hiçbir ülke karşı koyacak güce sahip değil, onu bozamazlar, onu vuramazlar, onu tespit bile edemezler” değerlendirmesini yaptı.‘Yeni savaş uçaklarının üretimi ikiye katladı’“Ayrıca Savunma Bakanlığı için ürettiğimiz savaş uçaklarının miktarını da iki kat artırdık” diyen Artyakov, “Bunlar Su-30, Su-34, Su-35 gibi uçaklar. Onlar cephe hattında çok etkililer” diye ekledi.Rostec Genel Müdür Yardımcısı, “Hacimleri daha da artırmaya hazırız. Her şey, Savunma Bakanlığı’nın bizden ne isteyeceğine bağlı” yorumunda bulundu.Rostec işletmelerinin devletin siparişlerini tam yerine getirdiğini kaydeden Artyakov, “Bazı kalemlerde teslimat sadece süre değil, miktar olarak da önde. Bunlar öncelikle zırhlı teçhizat ve toplar. Üretimi büyük ölçüde modernize ettik, öncelikle bu üretimde çalışanlar dahil uzmanları yetiştirdik” bilgisini paylaştı.

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