https://sputniknews.com.tr/20230710/prof-dr-naci-gorurden-cagri-afet-bakanligi-kurulsun-1073392954.html
Prof. Dr. Naci Görür'den çağrı: Afet Bakanlığı kurulsun
Prof. Dr. Naci Görür'den çağrı: Afet Bakanlığı kurulsun
Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Karadeniz Bölgesi'nde sağanak yağışın hayatı olumsuz etkilemesinin ardından 'Afet Bakanlığı kurulması' çağrısında bulundu. 10.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-10T22:13+0300
2023-07-10T22:13+0300
2023-07-10T22:17+0300
naci görür
sel
heyelan
afet
afet bölgesi
karadeniz
türkiye
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Şiddetli yağışın etkili olduğu Karadeniz Bölgesi'ni sel vurdu. Sağanak yağış nedeniyle birçok ilde dereler taştı, heyelanlar meydana geldi.Konuyla ilgili Prof. Görür, mevcut teknolojik imkanlarla bu tür afetlerin önüne geçilebileceğini ifade etti.“Zonguldak dahil Karadeniz Bölgesinde sel ve heyelan büyük zarar veriyormuş. Bugünkü teknoloji ile deprem, heyelan ve su baskınlarına karşı etkin önlemler alınabilir. Çare AFET DİRENÇLİ KENTLERDİR (deprem, sel, heyelan, vb)” diyen Prof. Görür, sözlerine şöyle devam etti:“Vakit geçirmeden bir AFET BAKANLIĞI kurulmalıdır. Liyakatlı kadrolarla kurulan, belli bir bütçesi olan, belirli plan ve hedefleri olan bu bakanlık ülkemizde insanlarımızın can güvenliğini sağlayacaktır.“
karadeniz
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naci görür, sel, heyelan, afet, afet bölgesi, karadeniz
naci görür, sel, heyelan, afet, afet bölgesi, karadeniz
Prof. Dr. Naci Görür'den çağrı: Afet Bakanlığı kurulsun
22:13 10.07.2023 (güncellendi: 22:17 10.07.2023) Abone ol
Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Karadeniz Bölgesi'nde sağanak yağışın hayatı olumsuz etkilemesinin ardından 'Afet Bakanlığı kurulması' çağrısında bulundu.
Şiddetli yağışın etkili olduğu Karadeniz Bölgesi'ni sel vurdu. Sağanak yağış nedeniyle birçok ilde dereler taştı, heyelanlar meydana geldi.
Konuyla ilgili Prof. Görür, mevcut teknolojik imkanlarla bu tür afetlerin önüne geçilebileceğini ifade etti.
“Zonguldak dahil Karadeniz Bölgesinde sel ve heyelan büyük zarar veriyormuş. Bugünkü teknoloji ile deprem, heyelan ve su baskınlarına karşı etkin önlemler alınabilir. Çare AFET DİRENÇLİ KENTLERDİR (deprem, sel, heyelan, vb)” diyen Prof. Görür, sözlerine şöyle devam etti:
“Vakit geçirmeden bir AFET BAKANLIĞI kurulmalıdır. Liyakatlı kadrolarla kurulan, belli bir bütçesi olan, belirli plan ve hedefleri olan bu bakanlık ülkemizde insanlarımızın can güvenliğini sağlayacaktır.“