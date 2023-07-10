https://sputniknews.com.tr/20230710/prof-dr-naci-gorurden-cagri-afet-bakanligi-kurulsun-1073392954.html

Prof. Dr. Naci Görür'den çağrı: Afet Bakanlığı kurulsun

Prof. Dr. Naci Görür'den çağrı: Afet Bakanlığı kurulsun

Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Karadeniz Bölgesi'nde sağanak yağışın hayatı olumsuz etkilemesinin ardından 'Afet Bakanlığı kurulması' çağrısında bulundu. 10.07.2023, Sputnik Türkiye

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naci görür

sel

heyelan

afet

afet bölgesi

karadeniz

türkiye

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Şiddetli yağışın etkili olduğu Karadeniz Bölgesi'ni sel vurdu. Sağanak yağış nedeniyle birçok ilde dereler taştı, heyelanlar meydana geldi.Konuyla ilgili Prof. Görür, mevcut teknolojik imkanlarla bu tür afetlerin önüne geçilebileceğini ifade etti.“Zonguldak dahil Karadeniz Bölgesinde sel ve heyelan büyük zarar veriyormuş. Bugünkü teknoloji ile deprem, heyelan ve su baskınlarına karşı etkin önlemler alınabilir. Çare AFET DİRENÇLİ KENTLERDİR (deprem, sel, heyelan, vb)” diyen Prof. Görür, sözlerine şöyle devam etti:“Vakit geçirmeden bir AFET BAKANLIĞI kurulmalıdır. Liyakatlı kadrolarla kurulan, belli bir bütçesi olan, belirli plan ve hedefleri olan bu bakanlık ülkemizde insanlarımızın can güvenliğini sağlayacaktır.“

karadeniz

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naci görür, sel, heyelan, afet, afet bölgesi, karadeniz