https://sputniknews.com.tr/20230710/ozbekistanda-erken-secim-kesin-olmayan-sonuclara-gore-mirziyoyev-yeniden-baskan--1073362492.html
Özbekistan'da erken seçim: Kesin olmayan sonuçlara göre Mirziyoyev yeniden başkan
Özbekistan'da erken seçim: Kesin olmayan sonuçlara göre Mirziyoyev yeniden başkan
Özbekistan'da devlet başkanlığı erken seçiminin kesin olmayan sonuçlarına göre oyların yüzde 87.05'ini alan Şevket Mirziyoyev yeniden lider seçildi. 10.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-10T09:24+0300
2023-07-10T09:24+0300
2023-07-10T09:23+0300
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özbekistan, şevket mirziyoyev
özbekistan, şevket mirziyoyev
Özbekistan'da erken seçim: Kesin olmayan sonuçlara göre Mirziyoyev yeniden başkan
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Özbekistan'da devlet başkanlığı erken seçiminin kesin olmayan sonuçlarına göre oyların yüzde 87.05'ini alan Şevket Mirziyoyev yeniden lider seçildi.