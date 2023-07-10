Ordu’da sel ve heyelan: Fatsa ilçesinde kaybolan kadın için arama çalışması başlatıldı

“Ordu’da 351 iş yeri, 32 konut, 35 araç sel ve heyelandan etkilendi. Hemen hasar tespit komisyonlarımız ilk gün sabah saat 05.00 itibarıyla kurmuş olduk ve esnaflarımız, işyerleri dolaşıldı. Onların zararları tespit edildi. Devletimiz güçlü, devletimizin şefkat ve sıcaklığını göstermeye gayret ediyoruz. yağışların olduğu ilk günden itibaren tüm ekiplerimiz ile beraber sahadayız. Ordu-Samsun Karayolu Altınordu geçişinde sahil yolunda heyelandan dolayı çok ciddi bir tehlike vardı ve kapanmıştı, güzel bir çalışma ile orası ulaşıma açıldı. Ordu-Giresun Sahil Yolu Gülyalı geçişinde de heyelan vardı ve orada da güzel bir çalışma yapıldı ve hattımız açık. Karadeniz-Akdeniz Yolu’nda da heyelanlar meydana geldi ve risk almayarak trafiği kapattık, Gölköy ilçesi üzerinden verdik. Aksama yok ancak işimizi sağlam yapmamız lazım. Şimdi de oranın açılması için çalışıyoruz. Büyük bir felaket ki her köprü başına iş makineleri koyduk ve hep birlikte sel ve heyelanın zararlarını en az şekilde gidermek için çalışıyoruz.

Ordu genelinde Altınordu risk altında olan 3 evden 12 vatandaşımız, Fatsa ilçemizde de risk altında olan 10 evde 35 vatandaşımız olmak üzere 47 vatandaşımız AFAD ekiplerimiz tarafından güvenli yerlere yerleştirildiler. Risk altında olan evleri tahliye ediyoruz ki Allah muhafaza bir sıkıntı yaşamayalım.”