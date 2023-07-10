https://sputniknews.com.tr/20230710/orduda-sel-ve-heyelan-47-kisi-guvenli-alanlara-yerlestirildi-351-is-yeri-32-konut-etkilendi-1073392590.html
Ordu’da sel ve heyelan: Fatsa ilçesinde kaybolan kadın için arama çalışması başlatıldı
Ordu’da sel ve heyelan: Fatsa ilçesinde kaybolan kadın için arama çalışması başlatıldı
Ordu Valisi Tuncay Sonel, ilde etkili olan sel ve heyelanlardan 351 iş yeri, 32 konut ve 35 aracın etkilendiğini, riskli 13 konuttan toplam 47 vatandaşın... 10.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-10T21:54+0300
2023-07-10T21:54+0300
2023-07-10T22:27+0300
türkiye
ordu
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heyelan
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Ordu genelinde 8 Temmuz akşam saatlerinde başlayan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Altınordu ilçesinde 92, Fatsa ilçesinde 120 ve Perşembe ilçesinde 130 kilogram yağış düşen Ordu ili genelinde çok sayıda su baskınları, sel ve heyelanlar yaşanırken, ekipler riskli noktalarda önlem aldı. Ordu Valisi Tuncay Sonel, yaptığı açıklamada şiddetli yağışların başladığı günden itibaren çalışmaların devam ettiğini söyledi. Vali Sonel, “Bugün 3’üncü gün Cumhurbaşkanımızın riyasetinde İçişleri Bakanımızın talimatları ile bugün Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız, dün AFAD Başkanımız buradaydı. Devletimizin bütün imkanları ile Ordu Büyükşehir Belediyemiz ve 19 ilçemiz ile milletimizle el ele selin ve heyelanın yaralarını kısa sürede Allah’ın izniyle sarmaya çalıştık. Ordu genelinde Altınordu ilçemize metrekareye 92 kilogram, Fatsa’ya 120 ve Perşembe ilçemize de 130 kilogram yağış düştü. Allah’a şükür can kaybı yok, 3 vatandaşımızı AFAD’dan arkadaşlarımız kurtardı, sağlık durumları gayet iyi” dedi.Hasar gören ev, iş yeri ve araçlar için hasar tespit çalışmalarının başladığını ifade eden Vali Sonel şu açıklamada bulundu:Ordu’da kaybolan kadın için arama çalışması başlatıldıNaciye Yılmaz isimli kadın bugün ot biçmek için mahalledeki bahçesine gitti. Yılmaz’dan haber alamayan yakınları bölgeye giderek kendisine ulaşmaya çalıştı. Naciye Yılmaz’ın başörtüsü ile bahçede kullandığı tarım aletini bulan aile, Naciye Yılmaz’ın sel nedeniyle suya kapıldığını düşünerek ihbarda bulundu. Bunun üzerine bölgede arama çalışmaları başlatıldı.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, “Ordu Fatsa’da yoğun yağış nedeniyle meydana gelen selde bir vatandaşımızın kaybolduğu bilgisini almamız üzerine olay yerine acilen bir ambulans ve 2 UMKE ekibi görevlendirilmiştir. Arama ve kurtarma çalışmaları devam etmektedir. İlçedeki sağlık kurumlarında afet kaynaklı herhangi bir sorun bulunmuyor. Fatsa halkına geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz” ifadelerine yer verdi.
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ordu, sel, heyelan
Ordu’da sel ve heyelan: Fatsa ilçesinde kaybolan kadın için arama çalışması başlatıldı
21:54 10.07.2023 (güncellendi: 22:27 10.07.2023) Abone ol
Ordu Valisi Tuncay Sonel, ilde etkili olan sel ve heyelanlardan 351 iş yeri, 32 konut ve 35 aracın etkilendiğini, riskli 13 konuttan toplam 47 vatandaşın tahliye edildiğini açıkladı. Öte yandan Sağlık Bakanı Koca, Fatsa'da kaybolan kadın için arama çalışması başlatıldığını duyurdu.
Ordu genelinde 8 Temmuz akşam saatlerinde başlayan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Altınordu ilçesinde 92, Fatsa ilçesinde 120 ve Perşembe ilçesinde 130 kilogram yağış düşen Ordu ili genelinde çok sayıda su baskınları, sel ve heyelanlar yaşanırken, ekipler riskli noktalarda önlem aldı.
Ordu Valisi Tuncay Sonel, yaptığı açıklamada şiddetli yağışların başladığı günden itibaren çalışmaların devam ettiğini söyledi. Vali Sonel, “Bugün 3’üncü gün Cumhurbaşkanımızın riyasetinde İçişleri Bakanımızın talimatları ile bugün Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız, dün AFAD Başkanımız buradaydı. Devletimizin bütün imkanları ile Ordu Büyükşehir Belediyemiz ve 19 ilçemiz ile milletimizle el ele selin ve heyelanın yaralarını kısa sürede Allah’ın izniyle sarmaya çalıştık. Ordu genelinde Altınordu ilçemize metrekareye 92 kilogram, Fatsa’ya 120 ve Perşembe ilçemize de 130 kilogram yağış düştü. Allah’a şükür can kaybı yok, 3 vatandaşımızı AFAD’dan arkadaşlarımız kurtardı, sağlık durumları gayet iyi” dedi.
Hasar gören ev, iş yeri ve araçlar için hasar tespit çalışmalarının başladığını ifade eden Vali Sonel şu açıklamada bulundu:
“Ordu’da 351 iş yeri, 32 konut, 35 araç sel ve heyelandan etkilendi. Hemen hasar tespit komisyonlarımız ilk gün sabah saat 05.00 itibarıyla kurmuş olduk ve esnaflarımız, işyerleri dolaşıldı. Onların zararları tespit edildi. Devletimiz güçlü, devletimizin şefkat ve sıcaklığını göstermeye gayret ediyoruz. yağışların olduğu ilk günden itibaren tüm ekiplerimiz ile beraber sahadayız. Ordu-Samsun Karayolu Altınordu geçişinde sahil yolunda heyelandan dolayı çok ciddi bir tehlike vardı ve kapanmıştı, güzel bir çalışma ile orası ulaşıma açıldı. Ordu-Giresun Sahil Yolu Gülyalı geçişinde de heyelan vardı ve orada da güzel bir çalışma yapıldı ve hattımız açık. Karadeniz-Akdeniz Yolu’nda da heyelanlar meydana geldi ve risk almayarak trafiği kapattık, Gölköy ilçesi üzerinden verdik. Aksama yok ancak işimizi sağlam yapmamız lazım. Şimdi de oranın açılması için çalışıyoruz. Büyük bir felaket ki her köprü başına iş makineleri koyduk ve hep birlikte sel ve heyelanın zararlarını en az şekilde gidermek için çalışıyoruz.
Ordu genelinde Altınordu risk altında olan 3 evden 12 vatandaşımız, Fatsa ilçemizde de risk altında olan 10 evde 35 vatandaşımız olmak üzere 47 vatandaşımız AFAD ekiplerimiz tarafından güvenli yerlere yerleştirildiler. Risk altında olan evleri tahliye ediyoruz ki Allah muhafaza bir sıkıntı yaşamayalım.”
Ordu’da kaybolan kadın için arama çalışması başlatıldı
Naciye Yılmaz isimli kadın bugün ot biçmek için mahalledeki bahçesine gitti. Yılmaz’dan haber alamayan yakınları bölgeye giderek kendisine ulaşmaya çalıştı. Naciye Yılmaz’ın başörtüsü ile bahçede kullandığı tarım aletini bulan aile, Naciye Yılmaz’ın sel nedeniyle suya kapıldığını düşünerek ihbarda bulundu. Bunun üzerine bölgede arama çalışmaları başlatıldı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, “Ordu Fatsa’da yoğun yağış nedeniyle meydana gelen selde bir vatandaşımızın kaybolduğu bilgisini almamız üzerine olay yerine acilen bir ambulans ve 2 UMKE ekibi görevlendirilmiştir. Arama ve kurtarma çalışmaları devam etmektedir. İlçedeki sağlık kurumlarında afet kaynaklı herhangi bir sorun bulunmuyor. Fatsa halkına geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz” ifadelerine yer verdi.