https://sputniknews.com.tr/20230710/nato-soguk-savastan-bu-yana-ilk-kez-rusyaya-karsi-koruma-planini-onayladi-1073394163.html

NATO, Soğuk Savaş'tan bu yana ilk kez Rusya’ya karşı koruma planını onayladı

NATO, Soğuk Savaş'tan bu yana ilk kez Rusya’ya karşı koruma planını onayladı

NATO ülkeleri, Soğuk Savaş'ın sona ermesinden bu yana ilk kez Rusya’nın olası saldırısına karşı verilecek cevapla ilgili bölgesel planlar üzerinde anlaşmaya... 10.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-10T22:48+0300

2023-07-10T22:48+0300

2023-07-10T22:48+0300

ukrayna krizi

rusya

nato

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Reuters’in haberinde, “NATO müttefikleri, Rusya’nın saldırısına nasıl cevap verileceğini anlatan bölgesel planlar üzerinde anlaşmaya vardı” ifadelerine yer verildi.Bu anlaşmanın 'büyük bir ilerleme' olarak nitelendirildiği haberde, örgütün, Soğuk Savaş'tan bu yana ilk kez böyle bir belgeyi hazırlama kararı aldığını kaydetti.

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