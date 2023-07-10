https://sputniknews.com.tr/20230710/nato-soguk-savastan-bu-yana-ilk-kez-rusyaya-karsi-koruma-planini-onayladi-1073394163.html
NATO, Soğuk Savaş'tan bu yana ilk kez Rusya’ya karşı koruma planını onayladı
NATO, Soğuk Savaş'tan bu yana ilk kez Rusya’ya karşı koruma planını onayladı
NATO ülkeleri, Soğuk Savaş'ın sona ermesinden bu yana ilk kez Rusya’nın olası saldırısına karşı verilecek cevapla ilgili bölgesel planlar üzerinde anlaşmaya... 10.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-10T22:48+0300
2023-07-10T22:48+0300
2023-07-10T22:48+0300
ukrayna krizi
rusya
nato
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Reuters’in haberinde, “NATO müttefikleri, Rusya’nın saldırısına nasıl cevap verileceğini anlatan bölgesel planlar üzerinde anlaşmaya vardı” ifadelerine yer verildi.Bu anlaşmanın 'büyük bir ilerleme' olarak nitelendirildiği haberde, örgütün, Soğuk Savaş'tan bu yana ilk kez böyle bir belgeyi hazırlama kararı aldığını kaydetti.
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rusya, nato
NATO, Soğuk Savaş'tan bu yana ilk kez Rusya’ya karşı koruma planını onayladı
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NATO ülkeleri, Soğuk Savaş'ın sona ermesinden bu yana ilk kez Rusya’nın olası saldırısına karşı verilecek cevapla ilgili bölgesel planlar üzerinde anlaşmaya vardı.
Reuters’in haberinde, “NATO müttefikleri, Rusya’nın saldırısına nasıl cevap verileceğini anlatan bölgesel planlar üzerinde anlaşmaya vardı” ifadelerine yer verildi.
Bu anlaşmanın 'büyük bir ilerleme' olarak nitelendirildiği haberde, örgütün, Soğuk Savaş'tan bu yana ilk kez böyle bir belgeyi hazırlama kararı aldığını kaydetti.