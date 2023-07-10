Mücella Yapıcı: 'Kadın yaşlı, cezaevinde ölüp başımıza dert olmasın' diyorlar, bunu kabul etmiyorum

"Tebliğnameye yaklaşım olarak baktığınız zaman bu karar onanmalıdır diyor. Gerekçeleri nedir, neden bu şekilde onanması gerekir konusunda çok farklı görüşlerini koymuşlar. İbn Haldun’un devlet meselesine yaklaşımından, asabiyet teorisine varıncaya kadar anlatımı var. Bazı Yargıtay Ceza Genel Kurur kararları ve Yargıtay kararlarına atıflar var. Mücella Yapıcı ve Tayfun Kahraman için ilk kez bu tebliğnamede daha önceden yargılandıkları mahkumiyet kararı değil aslında beraat kararı verildiği ve sanık müdafileri tarafından yani bizler tarafından bu anlamda daha önce yargılandıkları için ikinci defa açılan bu davanın reddi gerekir diye talepleri olduğunu dahi söylüyor. İlk defa bununla karşılaşmış oldum. Mücella Yapıcı ile cezaevinde görüştüğümüz zaman kendisi hakkında inandırıcı delil bulunmadığı, mahkümiyetine yeterli delil bulunmadığı ve kesin delil olmadığı konusunda verilmiş olan kararı 'Bu bana hakarettir, diğerlerinden beni neden ayırıyorsunuz? Bu beni aşağılamaktır. Eğer benim için bunu söylüyorsanız diğer sanıklar için de aynı söylemek zorundasınız. Benim için delil yoksa diğer sanıklar için de delil yoktur'’ dedi. Kendisinin ayrılma nedenini bana kişisel olarak söyledi, ‘Bu kadın yaşlıdır, cezaevinde ölmesin ve başımıza dert olmasın... Bu nedenle ayırmak istiyorlar, böyle bir hava yaratıyorlar. Ben bunu kabul etmiyorum, karşı çıkıyorum ve öfkeleniyorum ama diğer taraftan da çok üzülüyorum' ifadelerini kullandı. Bana göre davanın fotoğrafını çekmiş oldu."