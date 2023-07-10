https://sputniknews.com.tr/20230710/msb-2-terorist-etkisiz-hale-getirildi-1073372093.html

MSB: 2 terörist etkisiz hale getirildi

MSB: 2 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Gara bölgesi ile Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınar Harekâtı bölgesinde 2 PKK'lının etkisiz hale getirildiğini açıkladı. 10.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-10T12:24+0300

2023-07-10T12:24+0300

2023-07-10T12:24+0300

türkiye

milli savunma bakanlığı (msb)

pkk

pkk/kck

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Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Mehmetçik, 'ara, bul, yok et' parolasıyla terör örgütü PKK’ya karşı mücadeleye devam ediyor. Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 1 PKK’lı ve Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde 1 PKK/YPG'li olmak üzere 2 terörist etkisiz hâle getirildi." denildi.

türkiye

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milli savunma bakanlığı (msb), pkk, pkk/kck