https://sputniknews.com.tr/20230710/msb-2-terorist-etkisiz-hale-getirildi-1073372093.html
MSB: 2 terörist etkisiz hale getirildi
MSB: 2 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Gara bölgesi ile Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınar Harekâtı bölgesinde 2 PKK'lının etkisiz hale getirildiğini açıkladı. 10.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-10T12:24+0300
2023-07-10T12:24+0300
2023-07-10T12:24+0300
türkiye
milli savunma bakanlığı (msb)
pkk
pkk/kck
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Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Mehmetçik, 'ara, bul, yok et' parolasıyla terör örgütü PKK’ya karşı mücadeleye devam ediyor. Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 1 PKK’lı ve Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde 1 PKK/YPG'li olmak üzere 2 terörist etkisiz hâle getirildi." denildi.
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milli savunma bakanlığı (msb), pkk, pkk/kck
milli savunma bakanlığı (msb), pkk, pkk/kck
MSB: 2 terörist etkisiz hale getirildi
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Milli Savunma Bakanlığı, Gara bölgesi ile Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınar Harekâtı bölgesinde 2 PKK'lının etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Mehmetçik, 'ara, bul, yok et' parolasıyla terör örgütü PKK’ya karşı mücadeleye devam ediyor. Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 1 PKK’lı ve Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde 1 PKK/YPG'li olmak üzere 2 terörist etkisiz hâle getirildi." denildi.