https://sputniknews.com.tr/20230710/memur-sen-genel-baskanindan-zam-aciklamasi-kaybi-karsilamaktan-uzak-1073393296.html
Memur-Sen Genel Başkanı'ndan ‘zam’ açıklaması: 'Kaybı karşılamaktan uzak'
Memur-Sen Genel Başkanı'ndan ‘zam’ açıklaması: 'Kaybı karşılamaktan uzak'
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Biz emeğimizin karşılığının peşindeyiz, maaş ya da ücret yarışı içinde değiliz. Son zamanlarda yapılan ücret artışları... 10.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-10T22:20+0300
2023-07-10T22:20+0300
2023-07-10T22:21+0300
dünya
ali yalçın
emek
memur
memur-sen
emekli maaşı
maaş
zam
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0a/11/1062393270_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_f1c7ed6d0d3d02631c807300e7782dfb.jpg
Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın, yaptığı yazılı açıklamada, en düşük devlet memuru maaşının 22 bin liraya yükseltildiğini anımsattı.Memur maaş skalasının yeniden düzenlenmesini, çarpıklıkların giderilmesini ve bozulan çalışma barışının düzeltilmesini istediklerini belirten Yalçın, şunları kaydetti:'Bozulan ücret skalasından kaynaklı çalışma barışı sorunu devam ediyor'Enflasyonun sabit gelirlilerin alım gücünü düşürdüğüne dikkati çeken Yalçın, şu ifadeleri kullandı:
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0a/11/1062393270_74:0:1141:800_1920x0_80_0_0_cd5dbc96a39d62bced66d214ab4ef199.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ali yalçın, emek, memur, memur-sen, emekli maaşı, maaş, zam
ali yalçın, emek, memur, memur-sen, emekli maaşı, maaş, zam
Memur-Sen Genel Başkanı'ndan ‘zam’ açıklaması: 'Kaybı karşılamaktan uzak'
22:20 10.07.2023 (güncellendi: 22:21 10.07.2023) Abone ol
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Biz emeğimizin karşılığının peşindeyiz, maaş ya da ücret yarışı içinde değiliz. Son zamanlarda yapılan ücret artışları yerinde ise de kaybı karşılamaktan, alım gücünü ikame ve idame etmekten uzak" ifadelerini kullandı.
Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın, yaptığı yazılı açıklamada, en düşük devlet memuru maaşının 22 bin liraya yükseltildiğini anımsattı.
Memur maaş skalasının yeniden düzenlenmesini, çarpıklıkların giderilmesini ve bozulan çalışma barışının düzeltilmesini istediklerini belirten Yalçın, şunları kaydetti:
'Bozulan ücret skalasından kaynaklı çalışma barışı sorunu devam ediyor'
"Şimdilik skalaya dokunmadan sadece maaşlarda artışa gidildi. Bozulan ücret skalasından kaynaklı çalışma barışı sorunu devam ediyor. Sosyal diyalog mekanizmaları olan kurum idari kurulları, Kamu Personel Danışma Kurulu ve toplu sözleşme masası sorunların gerçek, kalıcı ve yapıcı çözüm adresleridir. Bu tarz düzenlemeleri toplu sözleşmeye ek protokolle yapalım, daha fazla stresi memurun üzerine yüklemeyelim."
Enflasyonun sabit gelirlilerin alım gücünü düşürdüğüne dikkati çeken Yalçın, şu ifadeleri kullandı:
"Kıyas peşinde değiliz, emeğimizin değerini başkalarının aldıklarıyla değil, işimizle ve alın terimizle ölçüyoruz. İçinde bulunduğumuz enflasyonist ekonomik dinamikler, en çok ücretli kesimleri olumsuz etkiliyor. Çalışanların isimleri farklı olsa da soyadları aynıdır, emekçidir. Biz emeğimizin karşılığının peşindeyiz, maaş ya da ücret yarışı içinde değiliz. Son zamanlarda yapılan ücret artışları yerinde ise de kaybı karşılamaktan, alım gücünü ikame ve idame etmekten uzak."