https://sputniknews.com.tr/20230710/mayis-ayi-issizlik-rakamlari-aciklandi-1073364231.html

Mayıs ayı işsizlik rakamları açıklandı

Mayıs ayı işsizlik rakamları açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) mayıs ayı işsizlik verilerini açıkladı. İşsizlik mayıs ayında yüzde 9.5'le tek haneye geriledi. 10.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-10T10:03+0300

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ekonomi

işsizlik

tüik

türkiye istatistik kurumu (tüik)

türkiye

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2023 Mayıs ayına ilişkin İşgücü İstatistiklerini açıkladı.Buna göre, 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2023 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre 193 bin kişi azalarak 3 milyon 328 bin kişi oldu.İşsizlik oranı ise 0.5 puan azalarak yüzde 9.5 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 7.7 iken kadınlarda yüzde 13.0 olarak tahmin edildi.İstihdam oranı değişmediİstihdam edilenlerin sayısı 2023 yılı mayıs ayında bir önceki aya göre 63 bin kişi artarak 31 milyon 716 bin kişi, istihdam oranı ise değişim göstermeyerek yüzde 48,5 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 66,0 iken kadınlarda yüzde 31,4 olarak gerçekleşti.İşgücü 2023 yılı mayıs ayında bir önceki aya göre 130 bin kişi azalarak 35 milyon 44 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,3 puan azalarak yüzde 53,6 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 71,5 iken kadınlarda yüzde 36,1 oldu.Genç işsizliği yüzde 1715-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 1,6 puanlık azalış ile yüzde 17,0 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde yüzde 14,3, kadınlarda ise yüzde 22,3 olarak tahmin edildi.İstihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi 2023 yılı mayıs ayında bir önceki aya göre 0,3 saat azalarak 44,1 saat olarak gerçekleşti.

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işsizlik, tüik, türkiye istatistik kurumu (tüik), türkiye