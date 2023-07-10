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Icardi, rekor ücretle Galatasaray'ı seçti: Türk futbol tarihinin en yüksek maaş alan oyuncusu olacak
Icardi, rekor ücretle Galatasaray'ı seçti: Türk futbol tarihinin en yüksek maaş alan oyuncusu olacak
Mauro Icardi, Suudi Arabistan’dan 4 yıl için yapılan 100 milyon Euro’luk teklifi reddetti, rekor maaşla Galatasaray’ı seçti. Sarı kırmızılılar 2 ay önce... 10.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-10T14:35+0300
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spor
mauro icardi
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Mauro Icardi yeni şartlarla 3+1 yıllık kontrata imza atmayı kabul ederken PSG’ye de 10 milyon Euro bonservis önerildi. Fransız ekibi rakamı artırmak istese de Icardi’nin ‘evet’ demesi sonrası fazla direnemedi ve bu bonservisi kabul etti.Hürriyet'ten Ali Naci Küçük'ün haberine göre, ailesiyle 1.5 aydır tatilde olan Mauro İcardi için Galatasaray iki gün önce yeni bir hamle daha yaptı. Arabistan’dan yıllık 25 milyon Euro teklif alan İcardi, sarı kırmızılı takımda mutlu olması sebebiyle ailesiyle birlikte bu teklife olumlu yanıt vermedi. İcardi ‘evet’ dese PSG, Suudiler’den 25 milyon Euro bonservis bedeli alacaktı. Ancak hem Wanda Nara hem de Mauro İcardi, Arabistan opsiyonuna cazip rakama rağmen hiç sıcak bakmadı. Hep Galatasaray ile iyi şartlarda anlaşma zemini aradı.Galatasaray ise Arjantinli yıldıza 2 hafta önce 7.5 milyon Euro’dan 3 yıllık sözleşme teklif etti. Arabistan cephesinden önerilen rakam nedeniyle İcardi ve ailesi gönlü Galatasaray’da olsa da sarı kırmızılılardan artış bekledi. Ve Galatasaray iki gün önce İcardi’ye imza attırmak için teklifini revize etti. Türk futbolu ve Galatasaray tarihindeki en iyi teklif, attığı gollerle 23. şampiyonluğu getiren İcardi’ye yapıldı.Türk futbol tarihinin en yüksek maaş alan oyuncusu olacakBaşarı bonusları ile birlikte 10 milyon Euro’dan bu kez 3+1 yıllık kontrat önerildi ve hem Wanda Nara hem de İcardi bu teklifi kabul etti.Şimdi İcardi, Türkiye’nin en yüksek maaş olan oyuncusu olarak tarihe geçmeye hazırlanıyor. Yıldız futbolcu geride kalan sezon 6 milyon 750 bin Euro alırken bu rakamın 6 milyonunu PSG, 750 bin Euro’sunu G.Saray karşılamıştı. İcardi için G.Saray yönetimi PSG Kulübü’ne de 10 milyon Euro bonservis bedeli önerdi. Fransız temsilcisi daha yüksek bir rakam talep etse de Arjantinli futbolcunun sarı kırmızılılara ‘evet’ demesinin ardından bu talebinden vazgeçerek 10 milyon Euro’yu kabul etti. Bu arada teknik direktörü Okan Buruk, İcardi ile görüşecek ve yeni sezon çalışmaları, takıma katılma tarihini netleştirecek.
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mauro icardi, galatasaray sk

Icardi, rekor ücretle Galatasaray'ı seçti: Türk futbol tarihinin en yüksek maaş alan oyuncusu olacak

14:35 10.07.2023 (güncellendi: 14:43 10.07.2023)
© AAMauro Icardi
Mauro Icardi - Sputnik Türkiye, 1920, 10.07.2023
© AA
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Mauro Icardi, Suudi Arabistan’dan 4 yıl için yapılan 100 milyon Euro’luk teklifi reddetti, rekor maaşla Galatasaray’ı seçti. Sarı kırmızılılar 2 ay önce oyuncuya yaptığı 7.5 milyon Euro’luk teklifi başarı bonusları ile birlikte 10 milyon Euro’ya çıkardı.
Mauro Icardi yeni şartlarla 3+1 yıllık kontrata imza atmayı kabul ederken PSG’ye de 10 milyon Euro bonservis önerildi. Fransız ekibi rakamı artırmak istese de Icardi’nin ‘evet’ demesi sonrası fazla direnemedi ve bu bonservisi kabul etti.
Hürriyet'ten Ali Naci Küçük'ün haberine göre, ailesiyle 1.5 aydır tatilde olan Mauro İcardi için Galatasaray iki gün önce yeni bir hamle daha yaptı. Arabistan’dan yıllık 25 milyon Euro teklif alan İcardi, sarı kırmızılı takımda mutlu olması sebebiyle ailesiyle birlikte bu teklife olumlu yanıt vermedi. İcardi ‘evet’ dese PSG, Suudiler’den 25 milyon Euro bonservis bedeli alacaktı. Ancak hem Wanda Nara hem de Mauro İcardi, Arabistan opsiyonuna cazip rakama rağmen hiç sıcak bakmadı. Hep Galatasaray ile iyi şartlarda anlaşma zemini aradı.
Galatasaray ise Arjantinli yıldıza 2 hafta önce 7.5 milyon Euro’dan 3 yıllık sözleşme teklif etti. Arabistan cephesinden önerilen rakam nedeniyle İcardi ve ailesi gönlü Galatasaray’da olsa da sarı kırmızılılardan artış bekledi. Ve Galatasaray iki gün önce İcardi’ye imza attırmak için teklifini revize etti. Türk futbolu ve Galatasaray tarihindeki en iyi teklif, attığı gollerle 23. şampiyonluğu getiren İcardi’ye yapıldı.

Türk futbol tarihinin en yüksek maaş alan oyuncusu olacak

Başarı bonusları ile birlikte 10 milyon Euro’dan bu kez 3+1 yıllık kontrat önerildi ve hem Wanda Nara hem de İcardi bu teklifi kabul etti.
Şimdi İcardi, Türkiye’nin en yüksek maaş olan oyuncusu olarak tarihe geçmeye hazırlanıyor. Yıldız futbolcu geride kalan sezon 6 milyon 750 bin Euro alırken bu rakamın 6 milyonunu PSG, 750 bin Euro’sunu G.Saray karşılamıştı. İcardi için G.Saray yönetimi PSG Kulübü’ne de 10 milyon Euro bonservis bedeli önerdi. Fransız temsilcisi daha yüksek bir rakam talep etse de Arjantinli futbolcunun sarı kırmızılılara ‘evet’ demesinin ardından bu talebinden vazgeçerek 10 milyon Euro’yu kabul etti. Bu arada teknik direktörü Okan Buruk, İcardi ile görüşecek ve yeni sezon çalışmaları, takıma katılma tarihini netleştirecek.
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