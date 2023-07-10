https://sputniknews.com.tr/20230710/litvanyadaki-nato-zirvesi-erdogan-yarin-biden-ile-gorusecek-1073385725.html
Litvanya'daki NATO Zirvesi: Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın ABD Başkanı Biden ile görüşecek
Litvanya'daki NATO Zirvesi: Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın ABD Başkanı Biden ile görüşecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Litvanya'daki NATO Zirvesi kapsamında ABD Başkanı Biden ile yarın saat 18.00'de görüşecek. 10.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-10T17:23+0300
2023-07-10T17:23+0300
2023-07-10T17:31+0300
recep tayyip erdoğan
dünya
joe biden
nato
litvanya
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/0a/1073385794_0:0:2932:1649_1920x0_80_0_0_77d8794dd31c8ce3357e5291dd4d83da.jpg
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Litvanya'daki NATO Zirvesi kapsamında yarın ABD Başkanı Joe Biden ile görüşecek.Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Erdoğan-Biden görüşmesi saat 18.00'de yapılacak.Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün de Biden ile telefonda görüşmüş, görüşmede "Ukrayna'nın NATO'daki konumu, İsveç'in NATO üyeliği, F-16'ların teslimi ve Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne (AB) tam üyelik süreci" ele alınmıştı.
litvanya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/0a/1073385794_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_6471c77f2c799246da812672a1a7e00a.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
recep tayyip erdoğan, joe biden, nato, litvanya
recep tayyip erdoğan, joe biden, nato, litvanya
Litvanya'daki NATO Zirvesi: Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın ABD Başkanı Biden ile görüşecek
17:23 10.07.2023 (güncellendi: 17:31 10.07.2023) Abone ol
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Litvanya'daki NATO Zirvesi kapsamında ABD Başkanı Biden ile yarın saat 18.00'de görüşecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Litvanya'daki NATO Zirvesi kapsamında yarın ABD Başkanı Joe Biden ile görüşecek.
Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Erdoğan-Biden görüşmesi saat 18.00'de yapılacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün de Biden ile telefonda görüşmüş, görüşmede "Ukrayna'nın NATO'daki konumu, İsveç'in NATO üyeliği, F-16'ların teslimi ve Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne (AB) tam üyelik süreci" ele alınmıştı.