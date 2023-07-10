https://sputniknews.com.tr/20230710/lavrov-tahil-anlasmasinin-rusyayla-ilgili-kisminin-isletilmesinde-hala-sonuc-elde-edilmis-degil-1073385320.html

Lavrov: Tahıl anlaşmasının Rusya'yla ilgili kısmının işletilmesinde hala sonuç elde edilmiş değil

Lavrov: Tahıl anlaşmasının Rusya'yla ilgili kısmının işletilmesinde hala sonuç elde edilmiş değil

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, tahıl anlaşmasının Rusya’yla ilgili kısmının uygulanması konusunda hala bir sonuç elde alınamadığını belirtti ve bu... 10.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-10T17:16+0300

2023-07-10T17:16+0300

2023-07-10T17:16+0300

dünya

sergey lavrov

rusya

tahıl anlaşması

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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi toplantısı ardından yaptığı açıklamalarda, tahıl anlaşmasının Rusya’nın tahıl ürünlerini ilgilendiren kısmının uygulanması konusunda Birleşmiş Milletler’in gösterdiği çabaların hala bir sonuç getirmediğini kaydetti.İstanbul’da geçen sene imzalanan tahıl anlaşması, Ukrayna tahılının ülkeden güvenli bir biçimde çıkarılmasının yanı sıra Rusya’nın tarım ürünlerinin dünya pazarlarına ulaşmasına engel olan dolaylı yaptırımların da sona erdirilmesini içeriyordu.Lavrov ayrıca, Ukrayna’dan çıkarılan tahılın sadece yüzde 3’ünün gıdaya gereksinimi olan ülkelere gittiğini belirtti ve tahıl anlaşmasının ticari bir anlaşmaya dönüştüğü saptamasını yaptı.Rusya Dışişleri Bakanı, mevcut şartlarda anlaşmanın ilerletilmesinin bir yolunu göremediğini de ekledi.Bununla beraber Lavrov, Rusya’nın Arap ortaklarının tahıl konusundaki taleplerini karşılamaya hazır olduğunu da kaydetti.Uzatılmaması halinde tahıl anlaşmasının geçerliliği 18 Temmuz’da sona ermiş olacak. Rusya yetkilileri son aylarda, kendiyle ilgili kısmının yerine getirilmemesi halinde anlaşmanın uzatılmasını kabul etmeyeceğini defalarca söyledi.

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sergey lavrov, rusya, tahıl anlaşması