https://sputniknews.com.tr/20230710/lavrov-rus-bankanin-swifte-rakip-yeni-bir-odeme-sistemi-kurma-fikri-saglikli-bir-surecin-urunu-1073388163.html

Lavrov: Rus bankanın SWIFT'e rakip yeni bir ödeme sistemi kurma fikri sağlıklı bir sürecin ürünü

Lavrov: Rus bankanın SWIFT'e rakip yeni bir ödeme sistemi kurma fikri sağlıklı bir sürecin ürünü

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rus bankası VTB'nin Körfez ülkelerinden birinde SWIFT'i bypass edecek yeni bir küresel ödeme sistemi kurma fikrinin... 10.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-10T19:10+0300

2023-07-10T19:10+0300

2023-07-10T19:10+0300

dünya

sergey lavrov

swift

rusya

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/11/1072589170_0:138:3151:1910_1920x0_80_0_0_b08942b2450ba80b5a26f7e9dc4f8072.jpg

Rusya, Batılı ülkelerin uyguladığı yaptırımlar nedeniyle SWIFT'e alternatif oluşturma çabalarına devam ediyor. Bu bağlamda VTB Genel Müdürü Andrey Kostin, Basra Körfezi'ndeki ülkelerden birinde uluslararası ödeme merkezi olarak SWIFT'i bypass edecek yeni bir bir küresel ödeme sistemi kurmayı önermişti.Kostin'in önerisini yorumlayan Rusya Dışişleri Bakan Lavrov, "Bu, yegane teklif değil. Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva'nın önerileri vardı, Latin Amerika ve Karayip ülkeleri için ortak para birimi oluşturma imkanını gözden geçirmeyi teklif etti. Bu konuyu ağustos ayında Güney Afrika başkanlığında yapılacak BRICS Zirvesi kapsamında istişare etmeyi önerdi. Bu yönde farklı öneriler de var" dedi.Uzmanların ortak para birimi ve ödeme sistemleri oluşturma imkanını farklı şekilde yorumladığına dikkat çeken Lavrov, "Ancak geleceğe dönük düşünen tüm uzmanlar, ortak para birimi olmasa da süreçteki tüm katılımcıları herhangi bir dış aktörden koruyacak ödeme mekanizmalarının geliştirilmesine katkıda bulunma arzusu var. Bunun sağlıklı bir süreç olduğuna inanıyorum" ifadelerini kullandı.

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

sergey lavrov, swift, rusya