https://sputniknews.com.tr/20230710/lavrov-rus-bankanin-swifte-rakip-yeni-bir-odeme-sistemi-kurma-fikri-saglikli-bir-surecin-urunu-1073388163.html
Lavrov: Rus bankanın SWIFT'e rakip yeni bir ödeme sistemi kurma fikri sağlıklı bir sürecin ürünü
Lavrov: Rus bankanın SWIFT'e rakip yeni bir ödeme sistemi kurma fikri sağlıklı bir sürecin ürünü
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rus bankası VTB'nin Körfez ülkelerinden birinde SWIFT'i bypass edecek yeni bir küresel ödeme sistemi kurma fikrinin... 10.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-10T19:10+0300
2023-07-10T19:10+0300
2023-07-10T19:10+0300
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sergey lavrov
swift
rusya
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Rusya, Batılı ülkelerin uyguladığı yaptırımlar nedeniyle SWIFT'e alternatif oluşturma çabalarına devam ediyor. Bu bağlamda VTB Genel Müdürü Andrey Kostin, Basra Körfezi'ndeki ülkelerden birinde uluslararası ödeme merkezi olarak SWIFT'i bypass edecek yeni bir bir küresel ödeme sistemi kurmayı önermişti.Kostin'in önerisini yorumlayan Rusya Dışişleri Bakan Lavrov, "Bu, yegane teklif değil. Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva'nın önerileri vardı, Latin Amerika ve Karayip ülkeleri için ortak para birimi oluşturma imkanını gözden geçirmeyi teklif etti. Bu konuyu ağustos ayında Güney Afrika başkanlığında yapılacak BRICS Zirvesi kapsamında istişare etmeyi önerdi. Bu yönde farklı öneriler de var" dedi.Uzmanların ortak para birimi ve ödeme sistemleri oluşturma imkanını farklı şekilde yorumladığına dikkat çeken Lavrov, "Ancak geleceğe dönük düşünen tüm uzmanlar, ortak para birimi olmasa da süreçteki tüm katılımcıları herhangi bir dış aktörden koruyacak ödeme mekanizmalarının geliştirilmesine katkıda bulunma arzusu var. Bunun sağlıklı bir süreç olduğuna inanıyorum" ifadelerini kullandı.
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sergey lavrov, swift, rusya
sergey lavrov, swift, rusya
Lavrov: Rus bankanın SWIFT'e rakip yeni bir ödeme sistemi kurma fikri sağlıklı bir sürecin ürünü
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rus bankası VTB'nin Körfez ülkelerinden birinde SWIFT'i bypass edecek yeni bir küresel ödeme sistemi kurma fikrinin sağlıklı bir sürecin ürünü olduğunu belirtti.
Rusya, Batılı ülkelerin uyguladığı yaptırımlar nedeniyle SWIFT'e alternatif oluşturma çabalarına devam ediyor. Bu bağlamda VTB Genel Müdürü Andrey Kostin, Basra Körfezi'ndeki ülkelerden birinde uluslararası ödeme merkezi olarak SWIFT'i bypass edecek yeni bir bir küresel ödeme sistemi kurmayı önermişti.
Kostin'in önerisini yorumlayan Rusya Dışişleri Bakan Lavrov, "Bu, yegane teklif değil. Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva'nın önerileri vardı, Latin Amerika ve Karayip ülkeleri için ortak para birimi oluşturma imkanını gözden geçirmeyi teklif etti. Bu konuyu ağustos ayında Güney Afrika başkanlığında yapılacak BRICS Zirvesi kapsamında istişare etmeyi önerdi. Bu yönde farklı öneriler de var" dedi.
Uzmanların ortak para birimi ve ödeme sistemleri oluşturma imkanını farklı şekilde yorumladığına dikkat çeken Lavrov, "Ancak geleceğe dönük düşünen tüm uzmanlar, ortak para birimi olmasa da süreçteki tüm katılımcıları herhangi bir dış aktörden koruyacak ödeme mekanizmalarının geliştirilmesine katkıda bulunma arzusu var. Bunun sağlıklı bir süreç olduğuna inanıyorum" ifadelerini kullandı.