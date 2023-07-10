https://sputniknews.com.tr/20230710/kuveytte-asiri-sicaklar-nedeniyle-cenazeler-gece-defnedilecek-1073388273.html

Kuveyt'te aşırı sıcaklar nedeniyle cenazeler gece defnedilecek

Kuveyt'te aşırı sıcaklar nedeniyle cenazeler gece defnedilecek

Kuveyt'te, yaz mevsiminde aşırı sıcaklar nedeniyle cenazelerin gece saatlerinde toprağa verilmesi yönünde karar alındı. 10.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-10T19:19+0300

2023-07-10T19:19+0300

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cenaze

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Ülke medyasında yayımlanan haberlere göre, temmuz ve ağustos aylarında cenazeler gece toprağa verilebilecek.Kuveyt'te yayın yapan Er-Ray gazetesinin haberinde bu kararın uygulanması için Vakıflar Bakanlığı'ndan fetva alındığı belirtildi.Cenaze işlerinde kolaylık sağlamak amacıyla definlerin akşam ve yatsı namazları arasındaki vakitte gerçekleşeceği aktarılırken, belediyelerin de vatandaşa aydınlatma ve diğer hizmetleri sunacağı kaydedildi.

https://sputniknews.com.tr/20230607/kuveytte-secimler-sonuclandi-meclise-tek-kadin-vekil-girdi--1072138856.html

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