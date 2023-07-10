https://sputniknews.com.tr/20230710/kuveytte-asiri-sicaklar-nedeniyle-cenazeler-gece-defnedilecek-1073388273.html
Kuveyt'te aşırı sıcaklar nedeniyle cenazeler gece defnedilecek
Kuveyt'te aşırı sıcaklar nedeniyle cenazeler gece defnedilecek
Kuveyt'te, yaz mevsiminde aşırı sıcaklar nedeniyle cenazelerin gece saatlerinde toprağa verilmesi yönünde karar alındı. 10.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-10T19:19+0300
2023-07-10T19:19+0300
2023-07-10T19:19+0300
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kuveyt
ortadoğu
cenaze
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Ülke medyasında yayımlanan haberlere göre, temmuz ve ağustos aylarında cenazeler gece toprağa verilebilecek.Kuveyt'te yayın yapan Er-Ray gazetesinin haberinde bu kararın uygulanması için Vakıflar Bakanlığı'ndan fetva alındığı belirtildi.Cenaze işlerinde kolaylık sağlamak amacıyla definlerin akşam ve yatsı namazları arasındaki vakitte gerçekleşeceği aktarılırken, belediyelerin de vatandaşa aydınlatma ve diğer hizmetleri sunacağı kaydedildi.
https://sputniknews.com.tr/20230607/kuveytte-secimler-sonuclandi-meclise-tek-kadin-vekil-girdi--1072138856.html
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kuveyt, ortadoğu, cenaze
Kuveyt'te aşırı sıcaklar nedeniyle cenazeler gece defnedilecek
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Kuveyt'te, yaz mevsiminde aşırı sıcaklar nedeniyle cenazelerin gece saatlerinde toprağa verilmesi yönünde karar alındı.
Ülke medyasında yayımlanan haberlere göre, temmuz ve ağustos aylarında cenazeler gece toprağa verilebilecek.
Kuveyt'te yayın yapan Er-Ray gazetesinin haberinde bu kararın uygulanması için Vakıflar Bakanlığı'ndan fetva alındığı belirtildi.
Cenaze işlerinde kolaylık sağlamak amacıyla definlerin akşam ve yatsı namazları arasındaki vakitte gerçekleşeceği aktarılırken, belediyelerin de vatandaşa aydınlatma ve diğer hizmetleri sunacağı kaydedildi.