https://sputniknews.com.tr/20230710/kuveyt-hukumeti-isvecte-100-bin-kuran-i-kerim-dagitacak-1073396264.html
Kuveyt hükümeti, İsveç'te 100 bin Kur'an-ı Kerim dağıtacak
Kuveyt hükümeti, İsveç'te 100 bin Kur'an-ı Kerim dağıtacak
Kuveyt hükümeti, İsveç'te dağıtmak üzere 100 bin Kur'an-ı Kerim'i İsveççe mealiyle basma kararı aldı. 10.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-10T23:46+0300
2023-07-10T23:46+0300
2023-07-10T23:46+0300
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Ülkenin resmi ajansı KUNA'da yayımlanan haberde, Bakanlar Kurulunun haftalık toplantısında, İslam'ın hoşgörü dini olduğunu İsveç halkına teyit etmek amacıyla bu ülkede Kur'an-ı Kerim dağıtma kararı alındığı belirtildi.Başbakan Şeyh Ahmed Nevvaf el-Ahmed es-Sabah'ın talimatları doğrultusunda ülkedeki ilgili kurumun 100 bin Kur'an-ı Kerim'i İsveççe mealiyle basacağı kaydedildi.Kuveyt Dışişleri Bakanlığı ile koordineli olarak Kur'an-ı Kerimlerin İsveç'te sevgi ve hoşgörü atmosferinde dağıtılacağı vurgulanan haberde, bu çalışmayla İslam'ın değer ve ilkelerinin yanı sıra insanların birlikte yaşamasına ilişkin olumlu mesaj verileceği aktarıldı.İsveç'in başkenti Stockholm'de, Irak asıllı Salwan Momika, 28 Haziran'da Stockholm Camisi önünde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim yakmıştı. Bu menfur olay, Türkiye başta olmak üzere uluslararası alanda büyük tepkiyle karşılanmıştı.Kuveyt de tepki olarak İsveç'in Kuveyt Büyükelçisi Liselotte Anderson'a protesto notası vermişti.
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ortadoğu, kuran-ı kerim, kuveyt, isveç, avrupa
ortadoğu, kuran-ı kerim, kuveyt, isveç, avrupa
Kuveyt hükümeti, İsveç'te 100 bin Kur'an-ı Kerim dağıtacak
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Kuveyt hükümeti, İsveç'te dağıtmak üzere 100 bin Kur'an-ı Kerim'i İsveççe mealiyle basma kararı aldı.
Ülkenin resmi ajansı KUNA'da yayımlanan haberde, Bakanlar Kurulunun haftalık toplantısında, İslam'ın hoşgörü dini olduğunu İsveç halkına teyit etmek amacıyla bu ülkede Kur'an-ı Kerim dağıtma kararı alındığı belirtildi.
Başbakan Şeyh Ahmed Nevvaf el-Ahmed es-Sabah'ın talimatları doğrultusunda ülkedeki ilgili kurumun 100 bin Kur'an-ı Kerim'i İsveççe mealiyle basacağı kaydedildi.
Kuveyt Dışişleri Bakanlığı ile koordineli olarak Kur'an-ı Kerimlerin İsveç'te sevgi ve hoşgörü atmosferinde dağıtılacağı vurgulanan haberde, bu çalışmayla İslam'ın değer ve ilkelerinin yanı sıra insanların birlikte yaşamasına ilişkin olumlu mesaj verileceği aktarıldı.
İsveç'in başkenti Stockholm'de, Irak asıllı Salwan Momika, 28 Haziran'da Stockholm Camisi önünde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim yakmıştı. Bu menfur olay, Türkiye başta olmak üzere uluslararası alanda büyük tepkiyle karşılanmıştı.
Kuveyt de tepki olarak İsveç'in Kuveyt Büyükelçisi Liselotte Anderson'a protesto notası vermişti.