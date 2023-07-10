https://sputniknews.com.tr/20230710/kilicdaroglu-umutsuzluga-kapilmak-bizim-kitabimizda-yoktur-1073355233.html

Kılıçdaroğlu: Umutsuzluğa kapılmak bizim kitabımızda yoktur

Kılıçdaroğlu: Umutsuzluğa kapılmak bizim kitabımızda yoktur

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Umutsuzluğa kapılmak bizim kitabımızda yoktur. En zor şartlarda bile umudumuzu koruyacağız. Çünkü bizim umudumuz, daha... 10.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-10T01:09+0300

2023-07-10T01:09+0300

2023-07-10T01:09+0300

politika

kemal kılıçdaroğlu

seçim

kahvehane

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CHP lideri Kılıçdaroğlu, Keçiören'deki bir kahvehanede bölge sakinleriyle bir araya geldi.Burada konuşan Kılıçdaroğlu, yaşadıkları sıkıntıları bildiğini, bunları aşmanın mümkün olduğunu söyledi.Ortak aklı egemen kılmanın önemine işaret eden Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin Milli Kurtuluş Savaşı'nı vererek kurulduğunu, bunun, bütün mazlum milletlere örnek olduğunu hatırlattı.CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:'Yapılan ilk seçim de değil, son seçim de değil'Kılıçdaroğlu, seçim sürecinde çalıştıklarını, çalışanların vicdanlarının müsterih olacağını belirterek, "Çalıştık, ne yapalım? Asıl hedefimiz ne? Kazanmak. Kazansaydık farklı bir şey olacaktı. Kazanamadık ama bu dünyanın sonu değil. Yapılan ilk seçim de değil, son seçim de değil" diye konuştu.Seçimi çok az farkla kaybettiklerini dile getiren Kılıçdaroğlu, "Vatandaşla oturacağız, konuşacağız. Bak kardeşim vermedin oy, eyvallah, ben seni suçlamıyorum. Belki 'bunlar daha iyilerini yaparlar' dedin. Ama şimdi öyle bir tablo yok. Sen de yaşıyorsun, görüyorsun. O zaman bunun değişmesi lazım. Bizim vatandaşı ikna etmemiz lazım" dedi.Vatan ve bayrağa söz ettirmeyeceklerini, bunların kırmızı çizgileri olduğunu vurgulayan Kılıçdaroğlu, "Kendi vatanımızda, kendi bayrağımızın altında huzur içinde yaşamak isteriz. Herkesin karnı doysun, memlekette gerçek demokrasi olsun isteriz. Bütün bunların hepsini yapmak mümkün" değerlendirmesini yaptı.Kemal Kılıçdaroğlu, dış politikaya da değinerek, bu konuda son derece dikkatli bir dilin kullanılması gerektiğine işaret etti.

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kemal kılıçdaroğlu, seçim, kahvehane