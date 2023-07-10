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Kılıçdaroğlu: Umutsuzluğa kapılmak bizim kitabımızda yoktur
Kılıçdaroğlu: Umutsuzluğa kapılmak bizim kitabımızda yoktur
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Umutsuzluğa kapılmak bizim kitabımızda yoktur. En zor şartlarda bile umudumuzu koruyacağız. Çünkü bizim umudumuz, daha... 10.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-10T01:09+0300
2023-07-10T01:09+0300
politika
kemal kılıçdaroğlu
seçim
kahvehane
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CHP lideri Kılıçdaroğlu, Keçiören'deki bir kahvehanede bölge sakinleriyle bir araya geldi.Burada konuşan Kılıçdaroğlu, yaşadıkları sıkıntıları bildiğini, bunları aşmanın mümkün olduğunu söyledi.Ortak aklı egemen kılmanın önemine işaret eden Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin Milli Kurtuluş Savaşı'nı vererek kurulduğunu, bunun, bütün mazlum milletlere örnek olduğunu hatırlattı.CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:'Yapılan ilk seçim de değil, son seçim de değil'Kılıçdaroğlu, seçim sürecinde çalıştıklarını, çalışanların vicdanlarının müsterih olacağını belirterek, "Çalıştık, ne yapalım? Asıl hedefimiz ne? Kazanmak. Kazansaydık farklı bir şey olacaktı. Kazanamadık ama bu dünyanın sonu değil. Yapılan ilk seçim de değil, son seçim de değil" diye konuştu.Seçimi çok az farkla kaybettiklerini dile getiren Kılıçdaroğlu, "Vatandaşla oturacağız, konuşacağız. Bak kardeşim vermedin oy, eyvallah, ben seni suçlamıyorum. Belki 'bunlar daha iyilerini yaparlar' dedin. Ama şimdi öyle bir tablo yok. Sen de yaşıyorsun, görüyorsun. O zaman bunun değişmesi lazım. Bizim vatandaşı ikna etmemiz lazım" dedi.Vatan ve bayrağa söz ettirmeyeceklerini, bunların kırmızı çizgileri olduğunu vurgulayan Kılıçdaroğlu, "Kendi vatanımızda, kendi bayrağımızın altında huzur içinde yaşamak isteriz. Herkesin karnı doysun, memlekette gerçek demokrasi olsun isteriz. Bütün bunların hepsini yapmak mümkün" değerlendirmesini yaptı.Kemal Kılıçdaroğlu, dış politikaya da değinerek, bu konuda son derece dikkatli bir dilin kullanılması gerektiğine işaret etti.
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kemal kılıçdaroğlu, seçim, kahvehane
kemal kılıçdaroğlu, seçim, kahvehane

Kılıçdaroğlu: Umutsuzluğa kapılmak bizim kitabımızda yoktur

01:09 10.07.2023
© CHPKemal Kılıçdaroğlu
Kemal Kılıçdaroğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 10.07.2023
© CHP
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Umutsuzluğa kapılmak bizim kitabımızda yoktur. En zor şartlarda bile umudumuzu koruyacağız. Çünkü bizim umudumuz, daha güzel bir Türkiye'yi inşa etmek için, daha karamsar bir tabloyu hayata geçirmek için değil" dedi
CHP lideri Kılıçdaroğlu, Keçiören'deki bir kahvehanede bölge sakinleriyle bir araya geldi.
Burada konuşan Kılıçdaroğlu, yaşadıkları sıkıntıları bildiğini, bunları aşmanın mümkün olduğunu söyledi.
Ortak aklı egemen kılmanın önemine işaret eden Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin Milli Kurtuluş Savaşı'nı vererek kurulduğunu, bunun, bütün mazlum milletlere örnek olduğunu hatırlattı.
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:
"Umutsuzluğa kapılmak bizim kitabımızda yoktur. En zor şartlarda bile umudumuzu koruyacağız. Çünkü bizim umudumuz, daha güzel bir Türkiye'yi inşa etmek için, daha karamsar bir tabloyu hayata geçirmek için değil. 'Emekliye 15 bin lira vereceğiz' dedik. Verilebilir miydi? Verilebilirdi, niye verilmesin? 85 milyon insan bir avuç kişiye çalışıyor. Diyeceksiniz ki 'Nasıl oluyor bu iş?' Şöyle oluyor, devletten ihale alıyorsunuz, aldığınız ihale dolar bazında. Bir de garanti vermişler. Hiç zarar etmeyeceksiniz. Dolar arttıkça sizde herhangi bir sorun yok. Biz ödüyoruz size. Bu tablonun çok iyi anlatılması lazım. Madem ülkücülerin kahvesindeyiz, milli paramız var değil mi? Adı ne? Türk lirası. Niye Amerikan doları geçerli oluyor? Niye devlet Türk lirası ile değil de Amerikan doları ile borçlanıyor? Bunun milliyetçilik neresinde? Bizim 6 okumuzdan birisi milliyetçilik. Türk lirası ise o bu ülkenin lirasıdır, bu ülkenin onurudur, şerefidir."

'Yapılan ilk seçim de değil, son seçim de değil'

Kılıçdaroğlu, seçim sürecinde çalıştıklarını, çalışanların vicdanlarının müsterih olacağını belirterek, "Çalıştık, ne yapalım? Asıl hedefimiz ne? Kazanmak. Kazansaydık farklı bir şey olacaktı. Kazanamadık ama bu dünyanın sonu değil. Yapılan ilk seçim de değil, son seçim de değil" diye konuştu.
Seçimi çok az farkla kaybettiklerini dile getiren Kılıçdaroğlu, "Vatandaşla oturacağız, konuşacağız. Bak kardeşim vermedin oy, eyvallah, ben seni suçlamıyorum. Belki 'bunlar daha iyilerini yaparlar' dedin. Ama şimdi öyle bir tablo yok. Sen de yaşıyorsun, görüyorsun. O zaman bunun değişmesi lazım. Bizim vatandaşı ikna etmemiz lazım" dedi.
Vatan ve bayrağa söz ettirmeyeceklerini, bunların kırmızı çizgileri olduğunu vurgulayan Kılıçdaroğlu, "Kendi vatanımızda, kendi bayrağımızın altında huzur içinde yaşamak isteriz. Herkesin karnı doysun, memlekette gerçek demokrasi olsun isteriz. Bütün bunların hepsini yapmak mümkün" değerlendirmesini yaptı.
Kemal Kılıçdaroğlu, dış politikaya da değinerek, bu konuda son derece dikkatli bir dilin kullanılması gerektiğine işaret etti.
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