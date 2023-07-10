https://sputniknews.com.tr/20230710/kievin-saldirilari-uzerine-rusya-genelkurmay-baskani-gerasimovdan-talimat-s-200leri-imha-edin-1073374572.html

Kiev'in saldırıları üzerine Rusya Genelkurmay Başkanı Gerasimov'dan talimat: S-200'leri imha edin

Kiev'in saldırıları üzerine Rusya Genelkurmay Başkanı Gerasimov'dan talimat: S-200'leri imha edin

Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, dün Ukrayna ordusu tarafından Kırım, Rostov ve Kaluga bölgelerine düzenlenen başarısız saldırı girişimlerinde... 10.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-10T13:16+0300

2023-07-10T13:16+0300

2023-07-10T13:16+0300

ukrayna krizi

valeriy gerasimov

ukrayna

operasyon

s-200

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Rusya Genelkurmay Başkanı Gerasimov, bugün üst düzey komutanlarla yaptığı toplantıda Ukrayna ordusunun dün Kırım, Rostov ve Kaluga bölgelerine S-200 füzeleriyle düzenlediği başarısız saldırı girişimi hakkında bilgi aldı.Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre Hava-Uzay Kuvvetleri Karargah Komutanı Viktor Afzalov, Ukraynalı güçlerin 9 Temmuz'da Kırım, Kaluga ve Rostov bölgelerindeki tesisleri S-200 füzeleriyle vurmaya çalıştığını, girişimlerin başarısızlıkla sonuçlandığını, can kaybı ve yıkım olmadığını bildirdi. Rus komutan, 2 S-200 ile 2 benzer füzenin etkisiz hale getirildiğinin altını çizdi.Afzalov'un sunumunu dinleyen Gerasimov, Ukrayna ordusuna ait S-200'lerin ve benzeri saldırı araçlarının depolama noktaları ve fırlatma mevzilerinin imha edilmesi talimatını verdi.Gerasimov, Rusya topraklarındaki tesislerin hava saldırılarından korunmasına yönelik ek önlemlerin ek kısa sürede alınmasını da istedi.Rusya Savunma Bakanlığı'nın yayınladığı videoda Gerasimov'un Afzalov'un sunumunu özel askeri harekat bölgesindeki Birleşik Kuvvetler Grubu'nun karargahından dinlediği görüldü.Savunma Bakanlığı, bu videoyla Gerasimov'un özel askeri harekatın idaresinden uzaklaştırıldığına dair dış basında yer alan haberleri de tekzip etmiş oldu.

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valeriy gerasimov, ukrayna, operasyon, s-200