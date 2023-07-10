https://sputniknews.com.tr/20230710/kacak-pamuk-dikeni-bitkisi-toplatan-bir-kisiye-244-bin-lira-ceza--1073356815.html
Kaçak pamuk dikeni bitkisi toplatan bir kişiye 244 bin lira ceza
Kaçak pamuk dikeni bitkisi toplatan bir kişiye 244 bin lira ceza
Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde, koruma altında olan pamuk dikeni bitkisini toplatan zanlıya, biyolojik çeşitliliği tahrip etmek suçundan, 244 bin lira ceza... 10.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-10T03:14+0300
2023-07-10T03:14+0300
2023-07-10T03:14+0300
türkiye
pamuk
ceza
elazığ
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Elazığ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçenin Hamzalı köyü merasında bazı kişilerin, çevredeki bir bitki türünü topladığı bilgisi üzerine, Elazığ Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleriyle harekete geçti. Bu kapsamda yapılan çalışmada, bölgede koruma altındaki pamuk dikeni bitkisini toplayan çok sayıda şüpheli suçüstü yakalandı. Yevmiye karşılığı tuttuğu işçilere pamuk dikeni bitkisini toplatan A.Y'ye, biyolojik çeşitliliği tahrip etmek suçundan, 244 bin lira idari ceza uygulandı. Merada toplanan yaklaşık 1 kamyon dolusu pamuk dikeni bitkisine el konuldu.
https://sputniknews.com.tr/20230706/kacak-salep-yumrusu-toplamaya-488-bin-lira-ceza-1073260945.html
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Kaçak pamuk dikeni bitkisi toplatan bir kişiye 244 bin lira ceza
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Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde, koruma altında olan pamuk dikeni bitkisini toplatan zanlıya, biyolojik çeşitliliği tahrip etmek suçundan, 244 bin lira ceza uygulandı.
Elazığ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçenin Hamzalı köyü merasında bazı kişilerin, çevredeki bir bitki türünü topladığı bilgisi üzerine, Elazığ Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleriyle harekete geçti.
Bu kapsamda yapılan çalışmada, bölgede koruma altındaki pamuk dikeni bitkisini toplayan çok sayıda şüpheli suçüstü yakalandı.
Yevmiye karşılığı tuttuğu işçilere pamuk dikeni bitkisini toplatan A.Y'ye, biyolojik çeşitliliği tahrip etmek suçundan, 244 bin lira idari ceza uygulandı. Merada toplanan yaklaşık 1 kamyon dolusu pamuk dikeni bitkisine el konuldu.