https://sputniknews.com.tr/20230710/johannesburga-2012-yilindan-bu-yana-ilk-kez-kar-yagdi-1073383296.html

Johannesburg’a 2012 yılından bu yana ilk kez kar yağdı

Johannesburg’a 2012 yılından bu yana ilk kez kar yağdı

Güney Afrika’nın Johannesburg kentinde 2012 yılından bu yana ilk kez kar yağdı. 10.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-10T16:37+0300

2023-07-10T16:37+0300

2023-07-10T16:37+0300

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kar yağışı

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Kuzey Yarımküre aşırı sıcaklarla mücadele ederken Güney Yarımküre ise kış mevsimini yaşıyor.Afrika kıtasının güney ucunda yer alan Güney Afrika’nın Johannesburg kentine yıllar sonra ilk kez kar yağdı. 2012 yılından bu yana ilk kez kar yağışı görülen Johannesburg’da halk bahçelere akın etti.Sabahın ilk ışıklarında beyaz örtü ile karşılaşan Güney Afrikalılar kar yağışının tadını kar topu oynayıp kardan adam yaparak çıkardı. Yetkililer ise yıllar sonra görülen kar yağışı için halka dikkatli olmaları ve ek önlem almaları uyarısında bulundu.Meteorologlar ise, kar yağışının Doğu Kap ve Mpumalanga eyaletlerinde de etkili olması beklendiğini bildirdi.

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afrika, güney afrika, johannesburg, kar, kar yağışı