https://sputniknews.com.tr/20230710/johannesburga-2012-yilindan-bu-yana-ilk-kez-kar-yagdi-1073383296.html
Johannesburg’a 2012 yılından bu yana ilk kez kar yağdı
Johannesburg’a 2012 yılından bu yana ilk kez kar yağdı
Güney Afrika’nın Johannesburg kentinde 2012 yılından bu yana ilk kez kar yağdı. 10.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-10T16:37+0300
2023-07-10T16:37+0300
2023-07-10T16:37+0300
dünya
afrika
güney afrika
johannesburg
kar
kar yağışı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/0a/1073382786_0:0:2776:1561_1920x0_80_0_0_54d41f6096165544b995fee5e7e79701.jpg
Kuzey Yarımküre aşırı sıcaklarla mücadele ederken Güney Yarımküre ise kış mevsimini yaşıyor.Afrika kıtasının güney ucunda yer alan Güney Afrika’nın Johannesburg kentine yıllar sonra ilk kez kar yağdı. 2012 yılından bu yana ilk kez kar yağışı görülen Johannesburg’da halk bahçelere akın etti.Sabahın ilk ışıklarında beyaz örtü ile karşılaşan Güney Afrikalılar kar yağışının tadını kar topu oynayıp kardan adam yaparak çıkardı. Yetkililer ise yıllar sonra görülen kar yağışı için halka dikkatli olmaları ve ek önlem almaları uyarısında bulundu.Meteorologlar ise, kar yağışının Doğu Kap ve Mpumalanga eyaletlerinde de etkili olması beklendiğini bildirdi.
güney afrika
johannesburg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/0a/1073382786_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_09c6203954cbecc3f55a5850434dc685.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
afrika, güney afrika, johannesburg, kar, kar yağışı
afrika, güney afrika, johannesburg, kar, kar yağışı
Johannesburg’a 2012 yılından bu yana ilk kez kar yağdı
Abone ol
Güney Afrika’nın Johannesburg kentinde 2012 yılından bu yana ilk kez kar yağdı.
Kuzey Yarımküre aşırı sıcaklarla mücadele ederken Güney Yarımküre ise kış mevsimini yaşıyor.
Afrika kıtasının güney ucunda yer alan Güney Afrika’nın Johannesburg kentine yıllar sonra ilk kez kar yağdı. 2012 yılından bu yana ilk kez kar yağışı görülen Johannesburg’da halk bahçelere akın etti.
Sabahın ilk ışıklarında beyaz örtü ile karşılaşan Güney Afrikalılar kar yağışının tadını kar topu oynayıp kardan adam yaparak çıkardı. Yetkililer ise yıllar sonra görülen kar yağışı için halka dikkatli olmaları ve ek önlem almaları uyarısında bulundu.
Meteorologlar ise, kar yağışının Doğu Kap ve Mpumalanga eyaletlerinde de etkili olması beklendiğini bildirdi.