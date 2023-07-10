https://sputniknews.com.tr/20230710/izmirdeki-orman-yangini-nedeniyle-ucak-seferleri-aksiyor-1073390588.html
İzmir'deki orman yangını nedeniyle uçak seferleri aksıyor
İzmir'deki orman yangını nedeniyle uçak seferleri aksıyor
İzmir'in Menderes ilçesinde çıkan orman yangını sonrası gökyüzünü kaplayan yoğun duman nedeniyle İzmir Adnan Menderes Havalimanı'ndaki 18 uçak seferi iptal... 10.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-10T20:43+0300
2023-07-10T20:43+0300
2023-07-10T20:44+0300
türkiye
izmir
yangın
uçak seferi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/0a/1073390431_0:151:1600:1051_1920x0_80_0_0_a58c240fc7961ae1df06fa98e62d565b.jpg
İzmir'in Menderes ilçesinde orman yangını sonucu oluşan yoğun duman sebebiyle İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na uçaklar iniş ve kalkış yapamıyor.Oğlananası Mahallesi'nde saat 14.00'te başlayan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.Menderes İTOB Organize Sanayi Bölgesi'ne yakın bölgedeki yangını söndürme çalışmalarına fabrika işçileri de destek veriyor.Yangın sonucu oluşan yoğun duman nedeniyle İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na uçaklar iniş ve kalkış yapamıyor.Yangın nedeniyle gökyüzünü kaplayan dumanların ardından İzmir Adnan Menderes Havalimanı’ndaki 18 uçak seferi saat 21.00’a kadar iptal edildi. Seferlerin iptal olması nedeniyle çok sayıda vatandaşın havalimanındaki bekleyişi sürüyor. Çeşitli illerden gelen uçakların Milas-Bodrum Havalimanı'na yönlendirildiği belirtildi.
türkiye
izmir
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/0a/1073390431_0:0:1600:1200_1920x0_80_0_0_8c057d565a1254a7c80a48bb63b75e50.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
izmir, yangın, uçak seferi
izmir, yangın, uçak seferi
İzmir'deki orman yangını nedeniyle uçak seferleri aksıyor
20:43 10.07.2023 (güncellendi: 20:44 10.07.2023) Abone ol
İzmir'in Menderes ilçesinde çıkan orman yangını sonrası gökyüzünü kaplayan yoğun duman nedeniyle İzmir Adnan Menderes Havalimanı'ndaki 18 uçak seferi iptal edildi.
İzmir'in Menderes ilçesinde orman yangını sonucu oluşan yoğun duman sebebiyle İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na uçaklar iniş ve kalkış yapamıyor.
Oğlananası Mahallesi'nde saat 14.00'te başlayan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Menderes İTOB Organize Sanayi Bölgesi'ne yakın bölgedeki yangını söndürme çalışmalarına fabrika işçileri de destek veriyor.
Yangın sonucu oluşan yoğun duman nedeniyle İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na uçaklar iniş ve kalkış yapamıyor.
Yangın nedeniyle gökyüzünü kaplayan dumanların ardından İzmir Adnan Menderes Havalimanı’ndaki 18 uçak seferi saat 21.00’a kadar iptal edildi.
Seferlerin iptal olması nedeniyle çok sayıda vatandaşın havalimanındaki bekleyişi sürüyor.
Çeşitli illerden gelen uçakların Milas-Bodrum Havalimanı'na yönlendirildiği belirtildi.