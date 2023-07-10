https://sputniknews.com.tr/20230710/izmirdeki-orman-yangini-nedeniyle-ucak-seferleri-aksiyor-1073390588.html

İzmir'deki orman yangını nedeniyle uçak seferleri aksıyor

İzmir'deki orman yangını nedeniyle uçak seferleri aksıyor

İzmir'in Menderes ilçesinde çıkan orman yangını sonrası gökyüzünü kaplayan yoğun duman nedeniyle İzmir Adnan Menderes Havalimanı'ndaki 18 uçak seferi iptal... 10.07.2023, Sputnik Türkiye

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türkiye

izmir

yangın

uçak seferi

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İzmir'in Menderes ilçesinde orman yangını sonucu oluşan yoğun duman sebebiyle İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na uçaklar iniş ve kalkış yapamıyor.Oğlananası Mahallesi'nde saat 14.00'te başlayan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.Menderes İTOB Organize Sanayi Bölgesi'ne yakın bölgedeki yangını söndürme çalışmalarına fabrika işçileri de destek veriyor.Yangın sonucu oluşan yoğun duman nedeniyle İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na uçaklar iniş ve kalkış yapamıyor.Yangın nedeniyle gökyüzünü kaplayan dumanların ardından İzmir Adnan Menderes Havalimanı’ndaki 18 uçak seferi saat 21.00’a kadar iptal edildi. Seferlerin iptal olması nedeniyle çok sayıda vatandaşın havalimanındaki bekleyişi sürüyor. Çeşitli illerden gelen uçakların Milas-Bodrum Havalimanı'na yönlendirildiği belirtildi.

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izmir, yangın, uçak seferi