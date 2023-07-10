https://sputniknews.com.tr/20230710/izmirde-suya-yuzde-43-zam-yapildi-1073390027.html

İzmir'de suya yüzde 43 zam yapıldı

İzmir'de suya yüzde 43 zam yapıldı

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi, ağustos ayından geçerli olmak üzere suyun metreküp fiyatına yüzde 43,47 zam yapılmasını kararlaştırdı. 10.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-10T20:29+0300

2023-07-10T20:29+0300

2023-07-10T20:29+0300

dünya

izmir

izmir su ve kanalizasyon idaresi genel müdürlüğü (izsu)

tunç soyer

su

su

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İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) Genel Müdürlüğü Olağan Genel Kurulu, Kültürpark Fuar Alanı'nda İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer başkanlığında yapıldı.Toplantıda, ağustos ayından geçerli olmak üzere suya yüzde 43,47 zam yapılması önerisi oy çokluğu ile kabul edildi.İzmir'de geçen yıl 1 Nisan'da başlatılan, şebeke suyu tarifesinin Üretici Fiyat Endeksi'ne (ÜFE) göre aylık belirlenmesi uygulamasına, Sayıştay tarafından, maliyet artışlarının aylara bölünerek tarifelere yansıtılmasının uygun bulunmaması nedeniyle son verilmişti.Sayıştay'ın talebi doğrultusunda, genel kurul kararıyla yılda iki artış yapılabileceği belirtilmişti.

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izmir, izmir su ve kanalizasyon idaresi genel müdürlüğü (izsu), tunç soyer, su, su