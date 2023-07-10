https://sputniknews.com.tr/20230710/iyi-parti-sozcusu-zorlu-turkiyenin-isvec-konusunda-hakli-cekinceleri-ve-kaygilari-var-1073391511.html

İYİ Parti Sözcüsü Zorlu: Türkiye'nin İsveç konusunda haklı çekinceleri ve kaygıları var

İYİ Parti Sözcüsü Zorlu: Türkiye'nin İsveç konusunda haklı çekinceleri ve kaygıları var

İYİ Parti Sözcüsü Zorlu, "Türkiye'nin İsveç konusunda haklı çekinceleri ve kaygıları var. Biz de bunları doğru buluyoruz. Bilhassa terörle mücadele... 10.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-10T21:35+0300

2023-07-10T21:35+0300

2023-07-10T21:35+0300

türkiye

kürşad zorlu

iyi parti

seçim

isveç

nato

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İYİ Parti Basın Sözcüsü Kürşad Zorlu, Türkiye'nin İsveç konusundaki haklı çekinceleri ve kaygılarını doğru bulduklarını, milli meselelerde Türkiye'nin kazanımlarının devam ettirilmesinin büyük önem taşıdığını düşündüklerini söyledi.Zorlu, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, kongrenin ardından Başkanlık Divanı Toplantısı'nın ikincisinde seçimlere yönelik analizler ve yaklaşan seçimdeki yol haritalarını ve ekonomi başta olmak üzere ülke gündemdeki meseleleri istişare ettiklerini belirtti.Türkiye'nin NATO'daki müttefiklik konumunun çok önemli olduğunu ifade eden Zorlu, ilkesel olarak NATO'nun genişlemesini olumlu bulan, buna destek veren bir siyasi parti olduklarını söyledi.Bu konudaki çekincelerini belirtmek istediğini belirten Zorlu, şöyle devam etti:'Memura seyyanen zam başka sorunlara yol açabilir'Zorlu, Türkiye'nin en önemli sorununun ekonomide yaşanan tahribat ve hayat pahalılığı olduğunu savundu."Siyasi iktidarın plansız, öngörülemeyen ve günü kurtarmaya yönelik politikaları ülkeyi çözümsüzlüğe mahkum ediyor" diyen Zorlu, haziran sonu itibarıyla Türkiye'de açlık sınırının 13 bin 370, yoksulluk sınırının ise 33 bin 750 lira düzeyinde olduğunu anımsattı.Seçim öncesi açıklanan vaatlerle yapılan icraata baktıklarında, büyük bir uçurum gördüklerini vurgulayan Zorlu, emeklilerden son yapılan zam oranına ilişkin çok fazla şikayetin geldiğini ifade etti.Memurlara verilen seyyanen zammın başka sorunlara yol açabilecek bir potansiyel taşıdığına dikkati çeken Zorlu, bu zamla emekli memur maaşıyla çalışan memur maaşı arasındaki uçurumun daha da fazlalaştığını, düzenlemenin acilen gözden geçirilmesi gerektiğini vurguladı.Sözcü Zorlu, yaşlı ve engelli maaşlarının da cep harçlığı seviyesinde kaldığını, bu maaşların da gözden geçirilmesi gerektiğini belirtti.Sığınmacı sorununun da her geçen gün derinleştiğine dikkati çeken Zorlu, Fransa'daki olayların sığınmacı konusunda dersler çıkarılmasını gerektirdiğini aktardı.Karadeniz'de yaşanan sel felaketinde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine baş sağlığı dileyen Zorlu, sel felaketlerinin doğru yapılaşmanın ne kadar önemli olduğunu gözler önüne serdiğini dile getirdi.Yerel seçim açıklamasıİYİ Parti'nin yerel seçim hazırlıklarına ilişkin yol haritası sorulan Zorlu, şunları kaydetti:

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kürşad zorlu, iyi parti, seçim, isveç, nato