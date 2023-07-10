https://sputniknews.com.tr/20230710/istanbul-valiliginden-yuksek-sicaklik-uyarisi-1073394945.html
İstanbul Valiliği'nden yüksek sıcaklık uyarısı: '5-10 derece üzerine çıkması bekleniyor'
İstanbul Valiliği'nden yüksek sıcaklık uyarısı: '5-10 derece üzerine çıkması bekleniyor'
İstanbul Valiliği'nden "Hafta ortasından itibaren sıcaklıkların mevsim normallerinin 5-10 derece üzerine çıkması bekleniyor. Sıcak çarpmasına karşı dikkatli... 10.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-10T23:12+0300
2023-07-10T23:12+0300
2023-07-10T23:13+0300
türkiye
istanbul
sıcaklık
aşırı sıcaklar
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İstanbul Valiliği, Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların mevsim normallerinin 5-10 derece üzerine çıkmasının beklendiğini belirterek, sıcak çarpmasına karşı dikkatli olunması uyarısında bulundu.Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, meteorolojik verilere göre yarından itibaren bölgenin sıcak hava dalgasının etkisine girmesinin öngörüldüğü belirtildi.Açıklamada, "Hafta ortasından itibaren ise sıcaklıkların mevsim normallerinin 5-10 derece üzerine çıkması bekleniyor. Sıcak çarpmasına karşı dikkatli olunmalı" ifadesine yer verildi.
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istanbul, sıcaklık, aşırı sıcaklar
istanbul, sıcaklık, aşırı sıcaklar
İstanbul Valiliği'nden yüksek sıcaklık uyarısı: '5-10 derece üzerine çıkması bekleniyor'
23:12 10.07.2023 (güncellendi: 23:13 10.07.2023) Abone ol
İstanbul Valiliği'nden "Hafta ortasından itibaren sıcaklıkların mevsim normallerinin 5-10 derece üzerine çıkması bekleniyor. Sıcak çarpmasına karşı dikkatli olunmalı" uyarısında bulunuldu.
İstanbul Valiliği, Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların mevsim normallerinin 5-10 derece üzerine çıkmasının beklendiğini belirterek, sıcak çarpmasına karşı dikkatli olunması uyarısında bulundu.
Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, meteorolojik verilere göre yarından itibaren bölgenin sıcak hava dalgasının etkisine girmesinin öngörüldüğü belirtildi.
Açıklamada, "Hafta ortasından itibaren ise sıcaklıkların mevsim normallerinin 5-10 derece üzerine çıkması bekleniyor. Sıcak çarpmasına karşı dikkatli olunmalı" ifadesine yer verildi.