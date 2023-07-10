https://sputniknews.com.tr/20230710/ispanya-medyasindan-abdye-uyari-tek-rus-fuzesi-abdnin-iki-eyaletini-yok-edebilir-1073386283.html

İspanya medyasından ABD’ye uyarı: Tek Rus füzesi ABD’nin iki eyaletini yok edebilir

İspanya medyasından ABD’ye uyarı: Tek Rus füzesi ABD’nin iki eyaletini yok edebilir

İspanyol haber sitesi Rebelión, Rus ordusunun sahip olduğu Poseidon füzelerinden tek bir tanesinin New York ve New Jersey eyaletlerini yok edebilecek... 10.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-10T17:47+0300

2023-07-10T17:47+0300

2023-07-10T17:49+0300

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Juanlu González imzalı yazıda, Rusya’nın denizaltıdan fırlatılabilecek Poseidon nükleer başlıklı balistik füzesi ile ilgili şu değerlendirmeye yer verildi: “Bu türden tek bir füze bir anda New York ve New Jersey eyaletlerini yok edebilir ve okyanusta radyoaktif tsunami kışkırtabilir”Yazıda, Rusya’nın sahip olduğunu geniş ve çeşitli nükleer cephaneliği yüzünden “aklı selim olan kimsenin” bu ülkeye karşı savaş açmayacağı kaydedildi.Rusya’nın, doktrinine göre sadece varlığı tehdit edildiği takdirde nükleer silaha başvurabileceğini anımsatan González, Batı’nın bu konuya susarak geçiştirmeyi tercih ettiğini ve kasıtlı olarak çatışmayı körüklediğini kaydetti.

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