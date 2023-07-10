https://sputniknews.com.tr/20230710/ispanya-medyasindan-abdye-uyari-tek-rus-fuzesi-abdnin-iki-eyaletini-yok-edebilir-1073386283.html
İspanya medyasından ABD’ye uyarı: Tek Rus füzesi ABD’nin iki eyaletini yok edebilir
İspanya medyasından ABD’ye uyarı: Tek Rus füzesi ABD’nin iki eyaletini yok edebilir
İspanyol haber sitesi Rebelión, Rus ordusunun sahip olduğu Poseidon füzelerinden tek bir tanesinin New York ve New Jersey eyaletlerini yok edebilecek... 10.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-10T17:47+0300
2023-07-10T17:47+0300
2023-07-10T17:49+0300
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Juanlu González imzalı yazıda, Rusya’nın denizaltıdan fırlatılabilecek Poseidon nükleer başlıklı balistik füzesi ile ilgili şu değerlendirmeye yer verildi: “Bu türden tek bir füze bir anda New York ve New Jersey eyaletlerini yok edebilir ve okyanusta radyoaktif tsunami kışkırtabilir”Yazıda, Rusya’nın sahip olduğunu geniş ve çeşitli nükleer cephaneliği yüzünden “aklı selim olan kimsenin” bu ülkeye karşı savaş açmayacağı kaydedildi.Rusya’nın, doktrinine göre sadece varlığı tehdit edildiği takdirde nükleer silaha başvurabileceğini anımsatan González, Batı’nın bu konuya susarak geçiştirmeyi tercih ettiğini ve kasıtlı olarak çatışmayı körüklediğini kaydetti.
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ispanya, medya, abd
İspanya medyasından ABD’ye uyarı: Tek Rus füzesi ABD’nin iki eyaletini yok edebilir
17:47 10.07.2023 (güncellendi: 17:49 10.07.2023) Abone ol
İspanyol haber sitesi Rebelión, Rus ordusunun sahip olduğu Poseidon füzelerinden tek bir tanesinin New York ve New Jersey eyaletlerini yok edebilecek kapasitede olduğunu belirtti.
Juanlu González imzalı yazıda, Rusya’nın denizaltıdan fırlatılabilecek Poseidon nükleer başlıklı balistik füzesi ile ilgili şu değerlendirmeye yer verildi:
“Bu türden tek bir füze bir anda New York ve New Jersey eyaletlerini yok edebilir ve okyanusta radyoaktif tsunami kışkırtabilir”
Yazıda, Rusya’nın sahip olduğunu geniş ve çeşitli nükleer cephaneliği yüzünden “aklı selim olan kimsenin” bu ülkeye karşı savaş açmayacağı kaydedildi.
Rusya’nın, doktrinine göre sadece varlığı tehdit edildiği takdirde nükleer silaha başvurabileceğini anımsatan González, Batı’nın bu konuya susarak geçiştirmeyi tercih ettiğini ve kasıtlı olarak çatışmayı körüklediğini kaydetti.