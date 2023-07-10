https://sputniknews.com.tr/20230710/iklim-degisikligi-nedeniyle-kislamadan-erken-uyanan-arilarin-hayatta-kalma-sansi-azaliyor-1073387853.html
İklim değişikliği nedeniyle kışlamadan erken uyanan arıların hayatta kalma şansı azalıyor
İklim değişikliği nedeniyle kışlamadan erken uyanan arıların hayatta kalma şansı azalıyor
İngiltere'de yapılan araştırmada, iklim değişikliğiyle artan sıcaklıklar nedeniyle kışlamadan daha erken uyanan yaban arılarının hayatta kalma şansının... 10.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-10T18:52+0300
2023-07-10T18:52+0300
2023-07-10T18:52+0300
ingiltere
yaşam
iklim değişikliği
arı
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Nature World News'in haberine göre, İngiltere'deki Reading Üniversitesi'nde yapılan araştırmada, birçok mahsulün ve yabani bitkilerin polen taşıyıcısı olan yaban arılarının iklim değişikliği nedeniyle bir tür kış uykusu olarak ele alınabilecek "kışlamadan" erken uyandığına dikkati çekildi.Yaban arılarının erken uyanmasının sonuçları ele alınan araştırmaya göre, İngiltere'deki 5 bin 924 türde yaban arısının yuvalarından alınan örnekler 40 yıllık süreçte incelendi.Arıların yuvalarından çıktığı tarihler ve bu tarihlerdeki hava sıcaklığı arasındaki ilişki analiz edildi.İklim değişikliği nedeniyle artan her bir derece sıcaklığın yaban arılarının ilkbaharda yuvalarından ortalama 6.5 gün daha erken çıkmasına neden olduğu belirlendi.Ana besin kaynakları olan bitkilerin çiçeklenmesi ile senkronize olamadıklarından dolayı yaban arılarının hayatta kalma ve üreme oranlarının azalabileceği gözlendi.Arıların uyanma ve bitkilerin çiçeklenme zamanlarındaki uyumsuzluğun tarımsal ürünlerde kalitesiz ve düşük verimle sonuçlanacağını kaydedildi.Araştırmanın sonuçları "Ecology and Evolution" dergisinde yayımlandı.
ingiltere
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ingiltere, iklim değişikliği, arı
ingiltere, iklim değişikliği, arı
İklim değişikliği nedeniyle kışlamadan erken uyanan arıların hayatta kalma şansı azalıyor
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İngiltere'de yapılan araştırmada, iklim değişikliğiyle artan sıcaklıklar nedeniyle kışlamadan daha erken uyanan yaban arılarının hayatta kalma şansının azaldığı ve tozlaşma senkronizasyonlarının bozulduğu tespit edildi.
Nature World News'in haberine göre, İngiltere'deki Reading Üniversitesi'nde yapılan araştırmada, birçok mahsulün ve yabani bitkilerin polen taşıyıcısı olan yaban arılarının iklim değişikliği nedeniyle bir tür kış uykusu olarak ele alınabilecek "kışlamadan" erken uyandığına dikkati çekildi.
Yaban arılarının erken uyanmasının sonuçları ele alınan araştırmaya göre, İngiltere'deki 5 bin 924 türde yaban arısının yuvalarından alınan örnekler 40 yıllık süreçte incelendi.
Arıların yuvalarından çıktığı tarihler ve bu tarihlerdeki hava sıcaklığı arasındaki ilişki analiz edildi.
İklim değişikliği nedeniyle artan her bir derece sıcaklığın yaban arılarının ilkbaharda yuvalarından ortalama 6.5 gün daha erken çıkmasına neden olduğu belirlendi.
Ana besin kaynakları olan bitkilerin çiçeklenmesi ile senkronize olamadıklarından dolayı yaban arılarının hayatta kalma ve üreme oranlarının azalabileceği gözlendi.
Arıların uyanma ve bitkilerin çiçeklenme zamanlarındaki uyumsuzluğun tarımsal ürünlerde kalitesiz ve düşük verimle sonuçlanacağını kaydedildi.
Araştırmanın sonuçları "Ecology and Evolution" dergisinde yayımlandı.