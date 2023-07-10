https://sputniknews.com.tr/20230710/hooverphonic-istanbula-geliyor-1073384636.html
Hooverphonic, İstanbul'a geliyor
Hooverphonic, İstanbul'a geliyor
Belçikalı grup Hooverphonic, 14 Temmuz’da Maximum Uniq Açıkhava Sahnesi'nde konser verecek. 10.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-10T16:57+0300
2023-07-10T16:57+0300
2023-07-10T16:59+0300
yaşam
hooverphonic
konser
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Kurulduğu 1995 yılından bu yana trip hop’u saykedelik, pop ve çok sesli elementlerle sentezleyen Belçikalı grup Hooverphonic, 14 Temmuz’da Maximum Uniq Açıkhava Sahnesi'nde konser vermek üzere İstanbul'a geliyor. Türkiye’de geniş bir dinleyici kitlesine sahip Hooverphonic'i İstanbul dinleyicisiyle buluşturacak konserin biletleri 'Biletinial'da satışa çıktı. 2Wicky, Eden, Mad About You, Anger Never Dies, Amalfi, Badaboum ve Romantic gibi hit parçalarıyla çok sevilen Hooverphonic, trip hop akımının öncü gruplarından sayılıyor.
https://sputniknews.com.tr/20230515/the-prodigy-istanbulda-konser-verecek-1071124326.html
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hooverphonic, konser
Hooverphonic, İstanbul'a geliyor
16:57 10.07.2023 (güncellendi: 16:59 10.07.2023) Abone ol
Belçikalı grup Hooverphonic, 14 Temmuz’da Maximum Uniq Açıkhava Sahnesi'nde konser verecek.
Kurulduğu 1995 yılından bu yana trip hop’u saykedelik, pop ve çok sesli elementlerle sentezleyen Belçikalı grup Hooverphonic, 14 Temmuz’da Maximum Uniq Açıkhava Sahnesi'nde konser vermek üzere İstanbul'a geliyor.
Türkiye’de geniş bir dinleyici kitlesine sahip Hooverphonic'i İstanbul dinleyicisiyle buluşturacak konserin biletleri 'Biletinial'da satışa çıktı.
2Wicky, Eden, Mad About You, Anger Never Dies, Amalfi, Badaboum ve Romantic gibi hit parçalarıyla çok sevilen Hooverphonic, trip hop akımının öncü gruplarından sayılıyor.