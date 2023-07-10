https://sputniknews.com.tr/20230710/hooverphonic-istanbula-geliyor-1073384636.html

Hooverphonic, İstanbul'a geliyor

Hooverphonic, İstanbul'a geliyor

Belçikalı grup Hooverphonic, 14 Temmuz’da Maximum Uniq Açıkhava Sahnesi'nde konser verecek. 10.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-10T16:57+0300

2023-07-10T16:57+0300

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yaşam

hooverphonic

konser

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Kurulduğu 1995 yılından bu yana trip hop’u saykedelik, pop ve çok sesli elementlerle sentezleyen Belçikalı grup Hooverphonic, 14 Temmuz’da Maximum Uniq Açıkhava Sahnesi'nde konser vermek üzere İstanbul'a geliyor. Türkiye’de geniş bir dinleyici kitlesine sahip Hooverphonic'i İstanbul dinleyicisiyle buluşturacak konserin biletleri 'Biletinial'da satışa çıktı. 2Wicky, Eden, Mad About You, Anger Never Dies, Amalfi, Badaboum ve Romantic gibi hit parçalarıyla çok sevilen Hooverphonic, trip hop akımının öncü gruplarından sayılıyor.

https://sputniknews.com.tr/20230515/the-prodigy-istanbulda-konser-verecek-1071124326.html

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hooverphonic, konser