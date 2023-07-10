Hakan Mandalı: Türkiye beyaz eşya üretiminde Avrupa'da birinci, dünyada ikinci sırada

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Günün haber başlıkları ve vergi zamları
07:09
107 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
Müjde Ar’dan Kemal Kılıçdaroğlu’na: Parti içinde demokrasi yok
09:09
111 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
6 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
6 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
6 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
Emekli ve memurun gözü TBMM'de
12:46
51 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
'İnternet Değişim Noktası'nın geldiği son nokta nedir?
14:05
54 dk
ANLAT BANA
Yeminli mali müşavir Tolu: KDV yüzde 2 arttı ama fiyatlara yansıması yaklaşık 6 katı
15:01
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
‘Karadeniz'de Türkiye'yi yönlendirmek istiyorlar; Batı, orada gemileri yüzdürmek istiyor’
16:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
Emeklilerin zam itirazı
17:03
87 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:31
3 dk
Z RAPORU
Erdoğan'ın 'Türkiye'nin AB üyeliğinin önünü açın' mesajı
20:45
44 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
3 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Hep ihracat diyen 'ihracat fetişizmi'nden uzaklaşmanın yolları
07:09
111 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
Ekonomist Yeldan: Yeni ekonomi programı IMF’nin klasikleşmiş istikrar paketinin bir bütünü
09:02
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
4 dk
POLİTİKA
Hürriyet gazetesi yazarı Nedim Şener: Hem Erdoğan hem de Putin duyarlı davrandılar
10:30
30 dk
ENERJЭ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:01
6 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
6 dk
PARANIN YЦNЬ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
10 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
4 dk
ÖĞLE AJANDASI
MHP Lideri Devlet Bahçeli emekli maaş zammı için çağrı yaptı
12:46
46 dk
ANKARA FARKI
Ekonomide alınan kararlar sorunları çözer mi?
15:02
71 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
AKŞAM POSTASI
Atilla Güner'le Akşam Postası
17:01
89 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:34
116 dk
Z RAPORU
Tolga Ekenel'le Z Raporu
20:46
46 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Teknoloji alanında yaşanan tüm gelişmeler, trendler ve teknolojinin günlük hayata yansımaları, Serhat Ayan'ın hazırlayıp sunduğu Yeni Şeyler Rehberi'nde.
https://sputniknews.com.tr/20230710/hakan-mandali-turkiye-beyaz-esya-uretiminde-avrupada-birinci-dunyada-ikinci-sirada--1073424145.html
Hakan Mandalı: Türkiye beyaz eşya üretiminde Avrupa'da birinci, dünyada ikinci sırada
Hakan Mandalı: Türkiye beyaz eşya üretiminde Avrupa'da birinci, dünyada ikinci sırada
Türkiye’nin dünyada önemli beyaz eşya üreticisi ülkelerden biri olduğunu söyleyen Hakan Mandalı, "Son 10 yılda Türkiye, Ortadoğu ve Avrupa’da en büyük beyaz... 10.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-10T14:58+0300
2023-07-11T15:45+0300
beyaz eşya
yeni şeyler rehberi
serhat ayan
radyo sputnik
radyo
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/0b/1073425108_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_912fee5f1bbad65d0e0b6c3e19528d2c.jpg
Hakan Mandalı: Türkiye beyaz eşya üretiminde Avrupa'da birinci, dünyada ikinci sırada
Bugün Yeni Şeyler Rehberi'nde: Çocuklarda aşırı vitamin kullanımının zararlarını; Türkiye'nin beyaz eşya üretim ve satışında geldiği noktayı; İnternet değişim noktası adını verdiğimiz yapının son geldiği noktayı konuşacağız.
Radyo Sputnik’te Serhat Ayan’la Yeni Şeyler Rehberi programına BSH Türkiye Operasyonlardan ve Teknolojiden sorumlu İcra Kurulu Üyesi Hakan Mandalı konuk oldu. Mandalı, Türkiye’nin beyaz eşya sektöründeki yerinden bahsetti.‘Teknolojinin dijitalleşmesinde beyaz eşya sektörü de payını almaya başladı’Türkiye’nin geçmişten bugüne beyaz eşya üretiminde atağa kalktığını vurgulayan Hakan Mandalı şunları söyledi:“Teknolojinin dijitalleşmesinde beyaz eşya sektörü de payını almaya başladı. Buna mukabil biz 2015’ten beri hem beyaz eşya hem de dijital tarafına yatırımlar ile müşterilerimize imkanlar yaratıyoruz. Bunlara paralel olarak beyaz eşya pazarı da dünya genelinde büyümekte. T 15-20 yıl önce beyaz eşya sektörü 15-20 yıl önce İtalya, Almanya ve Polonya ekseninde şekillenirken son 10 yılda Türkiye, Ortadoğu ve Avrupa’da en büyük beyaz eşya üreticisi oldu. Dünya’da Çin birinci sırada yer alırken Türkiye 34 milyon adet üretimi ile en büyük ikinci, Avrupa’nın ise bir numaralı beyaz eşya ülkesi konumunda.”‘Türkiye sadece üretiminde değil ARGE’sinde de var’Toplumda kıvanç duyulan beyaz eşya ürünlerinde Türk ARGE’sinin önemli payı olduğunu ifade eden Mandalı şu örnekleri verdi:“Türkiye sadece üretim merkezi konumunda değil bu işin ARGE’sinde de var. Biz kendi açımızdan baktığımızda özellikle son beş yılda nasıl bir evrim geçirdiğimizi görüyoruz. Örneğin, buzdolabında sebze ve meyvelerinde dayanım süresini 3 katına çıkaran sistemi tamamen Türk ARGE’si tarafından gerçekleştirilmiştir. Bir diğer örnek, bizim Avrupa’ya ve Amerika’ya ihraç ettiğimiz Ankastre Premium bir ürün olarak tanımladığımız buzdolaplarının otomatik buz yapıcıları ve içlerindeki algoritmaların tamamı bizim ARGE ekiplerimiz tarafından tasarlanmış ve yapılmıştır.”
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Serhat Ayan
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103204/86/1032048631_138:0:801:663_100x100_80_0_0_58eb37d6ef7689030fff4d60e6d411fe.jpg
Serhat Ayan
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103204/86/1032048631_138:0:801:663_100x100_80_0_0_58eb37d6ef7689030fff4d60e6d411fe.jpg
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/0b/1073425108_909:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_c685652d16303d9a4952e207f7de78b9.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
beyaz eşya, serhat ayan, radyo sputnik, radyo, аудио
beyaz eşya, serhat ayan, radyo sputnik, radyo, аудио

Hakan Mandalı: Türkiye beyaz eşya üretiminde Avrupa'da birinci, dünyada ikinci sırada

14:58 10.07.2023 (güncellendi: 15:45 11.07.2023)
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Hakan Mandalı: Türkiye beyaz eşya üretiminde Avrupa'da birinci, dünyada ikinci sırada
Abone olTelegram
Serhat Ayan - Sputnik Türkiye
Serhat Ayan
Tüm yazılar
Türkiye’nin dünyada önemli beyaz eşya üreticisi ülkelerden biri olduğunu söyleyen Hakan Mandalı, "Son 10 yılda Türkiye, Ortadoğu ve Avrupa’da en büyük beyaz eşya üreticisi oldu. Dünya’da Çin birinci sırada yer alırken Türkiye 34 milyon adet üretimi ile en büyük ikinci, Avrupa’nın ise bir numaralı beyaz eşya ülkesi konumunda” dedi.
Radyo Sputnik’te Serhat Ayan’la Yeni Şeyler Rehberi programına BSH Türkiye Operasyonlardan ve Teknolojiden sorumlu İcra Kurulu Üyesi Hakan Mandalı konuk oldu. Mandalı, Türkiye’nin beyaz eşya sektöründeki yerinden bahsetti.

‘Teknolojinin dijitalleşmesinde beyaz eşya sektörü de payını almaya başladı’

Türkiye’nin geçmişten bugüne beyaz eşya üretiminde atağa kalktığını vurgulayan Hakan Mandalı şunları söyledi:
“Teknolojinin dijitalleşmesinde beyaz eşya sektörü de payını almaya başladı. Buna mukabil biz 2015’ten beri hem beyaz eşya hem de dijital tarafına yatırımlar ile müşterilerimize imkanlar yaratıyoruz. Bunlara paralel olarak beyaz eşya pazarı da dünya genelinde büyümekte. T 15-20 yıl önce beyaz eşya sektörü 15-20 yıl önce İtalya, Almanya ve Polonya ekseninde şekillenirken son 10 yılda Türkiye, Ortadoğu ve Avrupa’da en büyük beyaz eşya üreticisi oldu. Dünya’da Çin birinci sırada yer alırken Türkiye 34 milyon adet üretimi ile en büyük ikinci, Avrupa’nın ise bir numaralı beyaz eşya ülkesi konumunda.”

‘Türkiye sadece üretiminde değil ARGE’sinde de var’

Toplumda kıvanç duyulan beyaz eşya ürünlerinde Türk ARGE’sinin önemli payı olduğunu ifade eden Mandalı şu örnekleri verdi:
“Türkiye sadece üretim merkezi konumunda değil bu işin ARGE’sinde de var. Biz kendi açımızdan baktığımızda özellikle son beş yılda nasıl bir evrim geçirdiğimizi görüyoruz. Örneğin, buzdolabında sebze ve meyvelerinde dayanım süresini 3 katına çıkaran sistemi tamamen Türk ARGE’si tarafından gerçekleştirilmiştir. Bir diğer örnek, bizim Avrupa’ya ve Amerika’ya ihraç ettiğimiz Ankastre Premium bir ürün olarak tanımladığımız buzdolaplarının otomatik buz yapıcıları ve içlerindeki algoritmaların tamamı bizim ARGE ekiplerimiz tarafından tasarlanmış ve yapılmıştır.”
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала