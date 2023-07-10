https://sputniknews.com.tr/20230710/gec-kaldigi-ucaga-acil-durum-butonunu-kirarak-bindi-1073376187.html
Geç kaldığı uçağa acil durum butonunu kırarak bindi
Geç kaldığı uçağa acil durum butonunu kırarak bindi
Türk Hava Yolları'nın dün akşam gerçekleştirilen İstanbul - Lefkoşa seferine geç kalan bir yolcu, acil durum butonunu kırarak önce körüğe girdi, ardından uçağa... 10.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-10T13:48+0300
2023-07-10T13:48+0300
2023-07-10T13:49+0300
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türk hava yolları (thy)
uçak
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Türk Hava Yolları’nın İstanbul-Ercan seferini yapacak olan TK962 sefer sayılı TC-JPL kuyruk tescilli Airbus A320 tipi uçağı ile Kuzey Kıbrıs'a gidecek olan bir yolcu, uçağın yolcu alımı tamamlandıktan sonra uçağa binmek istedi. Sefere geç kalan yolcu, uçağın kapısında bulunan acil durum butonunu kırarak körüğe girdi. Yolcu bu sırada uçağın kapısında bulunan ve kendisini engellemeye çalışan görevliyi iterek uçağa girdi.İfadesi alındıktan sonra serbest bırakıldıUçağın kaptan pilotu olay yerine polisin gelmesini istedi. Yolcu polis tarafından uçaktan indirildi. Yolcunun uçaktan indirilmesinin ardından THY uçağı Ercan seferini yapmak üzere yaklaşık bir saat gecikmeyle saat 19.35'te İstanbul Havalimanı'ndan kalkış yaptı. Yolcunun, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.
https://sputniknews.com.tr/20230622/thy-kaptan-pilotu-otoyoldan-firlayan-tasin-aracina-carpmasi-sonucu-oldu-1072743884.html
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thy, türk hava yolları (thy), uçak
thy, türk hava yolları (thy), uçak
Geç kaldığı uçağa acil durum butonunu kırarak bindi
13:48 10.07.2023 (güncellendi: 13:49 10.07.2023) Abone ol
Türk Hava Yolları'nın dün akşam gerçekleştirilen İstanbul - Lefkoşa seferine geç kalan bir yolcu, acil durum butonunu kırarak önce körüğe girdi, ardından uçağa bindi. Yolcu polis tarafından uçaktan indirildi.
Türk Hava Yolları’nın İstanbul-Ercan seferini yapacak olan TK962 sefer sayılı TC-JPL kuyruk tescilli Airbus A320 tipi uçağı ile Kuzey Kıbrıs'a gidecek olan bir yolcu, uçağın yolcu alımı tamamlandıktan sonra uçağa binmek istedi.
Sefere geç kalan yolcu, uçağın kapısında bulunan acil durum butonunu kırarak körüğe girdi. Yolcu bu sırada uçağın kapısında bulunan ve kendisini engellemeye çalışan görevliyi iterek uçağa girdi.
İfadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı
Uçağın kaptan pilotu olay yerine polisin gelmesini istedi. Yolcu polis tarafından uçaktan indirildi. Yolcunun uçaktan indirilmesinin ardından THY uçağı Ercan seferini yapmak üzere yaklaşık bir saat gecikmeyle saat 19.35'te İstanbul Havalimanı'ndan kalkış yaptı.
Yolcunun, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.