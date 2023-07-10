https://sputniknews.com.tr/20230710/gec-kaldigi-ucaga-acil-durum-butonunu-kirarak-bindi-1073376187.html

Geç kaldığı uçağa acil durum butonunu kırarak bindi

Geç kaldığı uçağa acil durum butonunu kırarak bindi

Türk Hava Yolları'nın dün akşam gerçekleştirilen İstanbul - Lefkoşa seferine geç kalan bir yolcu, acil durum butonunu kırarak önce körüğe girdi, ardından uçağa... 10.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-10T13:48+0300

2023-07-10T13:48+0300

2023-07-10T13:49+0300

türkiye

thy

türk hava yolları (thy)

uçak

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Türk Hava Yolları’nın İstanbul-Ercan seferini yapacak olan TK962 sefer sayılı TC-JPL kuyruk tescilli Airbus A320 tipi uçağı ile Kuzey Kıbrıs'a gidecek olan bir yolcu, uçağın yolcu alımı tamamlandıktan sonra uçağa binmek istedi. Sefere geç kalan yolcu, uçağın kapısında bulunan acil durum butonunu kırarak körüğe girdi. Yolcu bu sırada uçağın kapısında bulunan ve kendisini engellemeye çalışan görevliyi iterek uçağa girdi.İfadesi alındıktan sonra serbest bırakıldıUçağın kaptan pilotu olay yerine polisin gelmesini istedi. Yolcu polis tarafından uçaktan indirildi. Yolcunun uçaktan indirilmesinin ardından THY uçağı Ercan seferini yapmak üzere yaklaşık bir saat gecikmeyle saat 19.35'te İstanbul Havalimanı'ndan kalkış yaptı. Yolcunun, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.

https://sputniknews.com.tr/20230622/thy-kaptan-pilotu-otoyoldan-firlayan-tasin-aracina-carpmasi-sonucu-oldu-1072743884.html

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