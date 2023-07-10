https://sputniknews.com.tr/20230710/fransada-ulusal-bayram-kapsaminda-havai-fisek-satisi-yasaklandi-1073386852.html

Fransa'da Ulusal Bayram kapsamında havai fişek satışı yasaklandı

Fransa'da Ulusal Bayram kapsamında havai fişek satışı yasaklandı

Fransa Başbakanı Elisabeth Borne, 14 Temmuz Ulusal Bayramı kapsamında havai fişek satışının yasaklandığını duyurdu. 10.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-10T18:30+0300

2023-07-10T18:30+0300

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fransa

havai fişek

dünya

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Borne, Le Parisien gazetesine verdiği demeçte, dün Resmi Gazete'de yayımlanan kararla 14 Temmuz Ulusal Bayramı kapsamında havai fişek satma, taşıma ve bulundurmanın yasaklandığını belirtti.Bayram kapsamında farklı kentlerde havai fişek gösterileri düzenleyen işçilerin bu yasaktan muaf olduğunu kaydeden Borne, vatandaşları korumak için de ciddi önlemler alacaklarını ifade etti.Hükümette değişikliğe gidileceğine ilişkin iddiaları değerlendiren Borne, "Dedikodulara cevap vermiyorum." dedi.Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, havai fişek satışı 15 Temmuz'a kadar yasaklandı.Fransa'daki şiddetli protestolarFransız polisi, 27 Haziran'da Nanterre'de 3 kişinin bulunduğu araca ateş açmış, 17 yaşındaki sürücü Nael M'yi öldürmüştü.Nael'in ölümüne tepki gösterenler, ülke genelinde farklı kentlerde sokağa çıkarak polisle çatışmıştı. Protestocular kolluk kuvvetlerine havai fişek fırlatmıştı.Genci öldüren polis açığa alınmış ve tutuklu yargılanmasına karar verilmişti.

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