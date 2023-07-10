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EYT'liler de alacak: Emekli maaşına zamda ayrıntılar belli oldu
EYT'liler de alacak: Emekli maaşına zamda ayrıntılar belli oldu
SSK, Bağ-Kur, memur emeklisine yılın ikinci yarısında uygulanacak zam oranı yüzde 25 olarak güncellendi. Memur ve emekliler zamlı maaş ve aylıklarını 15... 10.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-10T07:30+0300
2023-07-10T07:30+0300
ekonomi
eyt
emekli maaşı
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En düşük memur maaşı 22 bin liraya çıkarken, SSK, Bağ-Kur, memur emeklisine yılın ikinci yarısında uygulanacak zam oranı da yüzde 25 olarak güncellendi. Sabah'ın haberine göre, memur ve emekliler zamlı maaş ve aylıklarını 15 Temmuz'dan itibaren alacak. Memur maaşlarına 8 bin 77 lira ilave artış getiren yasal düzenleme bu hafta Meclis Genel Kurulu'nda yasalaşarak yürürlüğe girecek. Zam 1 Temmuz itibarıyla yürürlüğe girdiği için memurlara 14 günlük fark da yatırılacak. Temmuz zammıyla oluşan fark bu ay içinde yatırılacak. Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesi kapsamında aylık bağlanan ya da mart, nisanda başvuru yapıp bekleyen herkes temmuz zammı, refah payı artışından yararlanacak. Seyyanen zam, memurların emekli ikramiyesinde veya işçilerin kıdem tazminatı tavanı hesabında dikkate alınmayacak. Merak edilen bazı sorular ve yanıtları şöyle:En düşük emekli aylığı 7.500 lirada bir artış oldu mu, yeni zam bu tutara yansıyacak mı?En düşük emekli aylığı yılbaşına kadar 7.500 lira olarak uygulanmaya devam edecek. Yüzde 25'lik zam emeklilerin kök aylıklarına uygulanacak. Kök aylığı 5 bin lira ve altında kalanların emekli aylıkları temmuz ayından sonra da 7 bin 500 lira olarak ödenmeye devam edecek. Örneğin kök aylığı 5 bin lira olanın aylığı yüzde 25 zamla 1.250 lira artarak 6 bin 250 olacak ama 7. bin 500 lira almaya devam edecek. Kök aylığı 7 bin lira olan ise yüzde 25 artışla 8 bin 750 lira alacak. Kök aylıklar e-Devlet'ten görülebilir.EYT kapsamında mart ayında dilekçe verip emekli olanlar da yüzde 25 zam alabilecek mi?EYT kapsamında mart ayında dilekçe verenler 1 Nisan itibarıyla emekliliğe hak kazandı. Emekliye yüzde 25 zamda 4A, 4B, 4C ayırımı bulunmuyor. EYT'liler de dâhil bütün emekliler bu oranda zam alacak. EYT'li olup ister mart ister mayıs ayında dilekçe verilsin başvuran herkes temmuz ayındaki emekli maaşı zammı, refah payından yararlanacak. Örneğin, EYT'li olup emekli aylığı 7 bin 550 lira olan 9 bin 437 lira, 8 bin lira 10 bin lira, 8 bin 700 lira 10 bin 875 lira aylık alacak. Kesinlikle EYT'li ayırımı söz konusu olmayacak.En düşük SSK, Bağ-Kur, memur emekli aylığı ne kadar oldu?En düşük memur emekli aylığı 9 bin 877 liraya çıktı. En düşük emekli aylığı, 2000 öncesi SSK emeklilerinde 7 bin 616 lira, SSK 2000 sonrası 4 bin 720 lira, Bağ-Kur aylığı 5 bin 549 liraya, Bağ-Kur (tarım) 4 bin 268 lira oldu. En düşük emekli aylığı 7.500 liraya yükseldiğinde yüzde 75 oranında dul ve yetim aylığı alanlar 5 bin 625 lira, yüzde 50 oranında hissesi olan 3 bin 750 lira maaş farkı dâhil yeni ödeme alacak.Zamlı maaş, aylıklar ne zaman yatacak?Yasal düzenleme bu hafta Meclis'ten geçerek yürürlüğe girecek. İlk ödeme 15'inde memur emeklilerine yapılacak. SSK, Bağ- Kur emeklileri de 17 ile 28 Temmuz arasında alacak. Memur emeklisi temmuz aylığını 1'i ile 5'i arasında aldı. Burada oluşan zam farkı SGK tarafından duyurulacak tarihte yatacak. Memurlara 15 Temmuz'da yapılan maaş ödemeleri için sistem dün kapandı. Bu yüzden fark ek bordro olarak yansıyacak.
https://sputniknews.com.tr/20230709/yuzde-25-zamdan-eytli-de-yararlanacak-1073329347.html
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EYT'liler de alacak: Emekli maaşına zamda ayrıntılar belli oldu

07:30 10.07.2023
© İHATL
TL - Sputnik Türkiye, 1920, 10.07.2023
© İHA
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SSK, Bağ-Kur, memur emeklisine yılın ikinci yarısında uygulanacak zam oranı yüzde 25 olarak güncellendi. Memur ve emekliler zamlı maaş ve aylıklarını 15 Temmuz'dan itibaren alacak.
En düşük memur maaşı 22 bin liraya çıkarken, SSK, Bağ-Kur, memur emeklisine yılın ikinci yarısında uygulanacak zam oranı da yüzde 25 olarak güncellendi.
Sabah'ın haberine göre, memur ve emekliler zamlı maaş ve aylıklarını 15 Temmuz'dan itibaren alacak. Memur maaşlarına 8 bin 77 lira ilave artış getiren yasal düzenleme bu hafta Meclis Genel Kurulu'nda yasalaşarak yürürlüğe girecek. Zam 1 Temmuz itibarıyla yürürlüğe girdiği için memurlara 14 günlük fark da yatırılacak.
Temmuz zammıyla oluşan fark bu ay içinde yatırılacak. Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesi kapsamında aylık bağlanan ya da mart, nisanda başvuru yapıp bekleyen herkes temmuz zammı, refah payı artışından yararlanacak. Seyyanen zam, memurların emekli ikramiyesinde veya işçilerin kıdem tazminatı tavanı hesabında dikkate alınmayacak.
Merak edilen bazı sorular ve yanıtları şöyle:
En düşük emekli aylığı 7.500 lirada bir artış oldu mu, yeni zam bu tutara yansıyacak mı?

En düşük emekli aylığı yılbaşına kadar 7.500 lira olarak uygulanmaya devam edecek. Yüzde 25'lik zam emeklilerin kök aylıklarına uygulanacak. Kök aylığı 5 bin lira ve altında kalanların emekli aylıkları temmuz ayından sonra da 7 bin 500 lira olarak ödenmeye devam edecek. Örneğin kök aylığı 5 bin lira olanın aylığı yüzde 25 zamla 1.250 lira artarak 6 bin 250 olacak ama 7. bin 500 lira almaya devam edecek. Kök aylığı 7 bin lira olan ise yüzde 25 artışla 8 bin 750 lira alacak. Kök aylıklar e-Devlet'ten görülebilir.
EYT kapsamında mart ayında dilekçe verip emekli olanlar da yüzde 25 zam alabilecek mi?

EYT kapsamında mart ayında dilekçe verenler 1 Nisan itibarıyla emekliliğe hak kazandı. Emekliye yüzde 25 zamda 4A, 4B, 4C ayırımı bulunmuyor. EYT'liler de dâhil bütün emekliler bu oranda zam alacak. EYT'li olup ister mart ister mayıs ayında dilekçe verilsin başvuran herkes temmuz ayındaki emekli maaşı zammı, refah payından yararlanacak. Örneğin, EYT'li olup emekli aylığı 7 bin 550 lira olan 9 bin 437 lira, 8 bin lira 10 bin lira, 8 bin 700 lira 10 bin 875 lira aylık alacak. Kesinlikle EYT'li ayırımı söz konusu olmayacak.
En düşük SSK, Bağ-Kur, memur emekli aylığı ne kadar oldu?

En düşük memur emekli aylığı 9 bin 877 liraya çıktı. En düşük emekli aylığı, 2000 öncesi SSK emeklilerinde 7 bin 616 lira, SSK 2000 sonrası 4 bin 720 lira, Bağ-Kur aylığı 5 bin 549 liraya, Bağ-Kur (tarım) 4 bin 268 lira oldu. En düşük emekli aylığı 7.500 liraya yükseldiğinde yüzde 75 oranında dul ve yetim aylığı alanlar 5 bin 625 lira, yüzde 50 oranında hissesi olan 3 bin 750 lira maaş farkı dâhil yeni ödeme alacak.

Zamlı maaş, aylıklar ne zaman yatacak?

Yasal düzenleme bu hafta Meclis'ten geçerek yürürlüğe girecek. İlk ödeme 15'inde memur emeklilerine yapılacak. SSK, Bağ- Kur emeklileri de 17 ile 28 Temmuz arasında alacak. Memur emeklisi temmuz aylığını 1'i ile 5'i arasında aldı. Burada oluşan zam farkı SGK tarafından duyurulacak tarihte yatacak. Memurlara 15 Temmuz'da yapılan maaş ödemeleri için sistem dün kapandı. Bu yüzden fark ek bordro olarak yansıyacak.
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EKONOMİ
Yüzde 25 zamdan EYT'li de yararlanacak
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