https://sputniknews.com.tr/20230710/erdogan-isvecin-nato-uyelik-sureci-mutabakatta-kayitli-hususlarin-yerine-getirilmesine-bagli-1073373446.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Önce Avrupa Birliği'nde önümüzü açın, biz de İsveç'in önünü açalım
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Önce Avrupa Birliği'nde önümüzü açın, biz de İsveç'in önünü açalım
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsveç'in NATO üyeliği konusunda "Bize verilen sözlerin tutulmasını istiyoruz. Önce Avrupa Birliği'nde Türkiye'nin önünü... 10.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-10T12:58+0300
2023-07-10T12:58+0300
2023-07-10T13:38+0300
politika
recep tayyip erdoğan
isveç
nato
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Litvanya'ya hareketinden önce Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen basın toplantısında, "Zirvede (NATO) Türkiye'ye yönelik yaptırım ve kısıtlama uygulayan müttefiklere bu yanlıştan süratle dönmeleri çağrımızı tekrarlayacağım" dedi.İsveç'in NATO'ya üyeliği hususunda Erdoğan, "Zirvede, Türkiye'ye yönelik yaptırım ve kısıtlama uygulayan müttefiklere bu yanlıştan süratle dönmeleri çağrımızı tekrarlayacağım. Türkiye NATO'nun açık kapı politikasını hep desteklemiş bir ülkedir. İsveç'in NATO'ya üyelik sürecinin ilerleyebilmesi üçlü mutabakatın yerine getirilmesine bağlıdır." dedi.Tahıl koridoruna ilişkin Erdoğan, "Sayın Putin'den önümüzdeki ay bir ziyaret bekliyoruz, eğer Sayın Putin'in ziyareti gerçekleşirse bu konuyu yüzde yüz ele alacağız. Telefon görüşmelerinde de arkadaşlarımız bu konuyu ele alıyor." dedi.'50 yıldır Avrupa Birliği kapısında bekletilen bir Türkiye var'Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'ye yönelik verilen sözlerin tutulmasını beklediklerini belirterek, "Bize verilen sözlerin tutulmasını istiyoruz. Önce gelin Türkiye'nin Avrupa Birliği'nde önünü açın, ondan sonra biz de Finlandiya ile ilgili nasıl onun önünü açtıysak, İsveç'in de önünü açalım. 50 yıldır AB kapısında bekletilen bir Türkiye var." dedi."Zirvenin önemli sonuçlarından bir diğeri ise asgari yüzde 2 savunma harcaması taahhüdünün yenilenmesi olacaktır" diyen Erdoğan, "Tabii bir taraftan savunma harcamalarının artırılması konuşulurken diğer taraftan kısıtlamalarla frene basıldığını da görüyoruz" görüşünü dile getirdi."NATO'nun ve müttefiklerin Ukrayna'ya desteğinin bir göstergesi olarak ihdas edilen NATO Ukrayna Konseyi'nin ilk toplantısını da bu vesileyle tertipleyeceğiz" diyen Erdoğan, "Madrid'de ittifakın savunma planlarının güncellenmesini kararlaştırmış ve bunların Vilnius Zirvesi'nde onaylanmasını öngörmüştük. Bu süreçte işi yokuşa sürme çabalarına rağmen her zaman olduğu gibi ittifak dayanışması ile hareket ettik. Vilnius'te NATO'nun terörizmle mücadele konusundaki gayretlerinde yeni bir safhaya geçilmesi amacıyla yürütülen çalışmaları değerlendireceğiz." ifadelerini kullandı.
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recep tayyip erdoğan, isveç, nato
recep tayyip erdoğan, isveç, nato
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Önce Avrupa Birliği'nde önümüzü açın, biz de İsveç'in önünü açalım
12:58 10.07.2023 (güncellendi: 13:38 10.07.2023) Abone ol
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsveç'in NATO üyeliği konusunda "Bize verilen sözlerin tutulmasını istiyoruz. Önce Avrupa Birliği'nde Türkiye'nin önünü açın biz de İsveç'in önünü açalım." dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Litvanya'ya hareketinden önce Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen basın toplantısında, "Zirvede (NATO) Türkiye'ye yönelik yaptırım ve kısıtlama uygulayan müttefiklere bu yanlıştan süratle dönmeleri çağrımızı tekrarlayacağım" dedi.
İsveç'in NATO'ya üyeliği hususunda Erdoğan, "Zirvede, Türkiye'ye yönelik yaptırım ve kısıtlama uygulayan müttefiklere bu yanlıştan süratle dönmeleri çağrımızı tekrarlayacağım. Türkiye NATO'nun açık kapı politikasını hep desteklemiş bir ülkedir. İsveç'in NATO'ya üyelik sürecinin ilerleyebilmesi üçlü mutabakatın yerine getirilmesine bağlıdır." dedi.
Tahıl koridoruna ilişkin Erdoğan, "Sayın Putin'den önümüzdeki ay bir ziyaret bekliyoruz, eğer Sayın Putin'in ziyareti gerçekleşirse bu konuyu yüzde yüz ele alacağız. Telefon görüşmelerinde de arkadaşlarımız bu konuyu ele alıyor." dedi.
'50 yıldır Avrupa Birliği kapısında bekletilen bir Türkiye var'
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'ye yönelik verilen sözlerin tutulmasını beklediklerini belirterek, "Bize verilen sözlerin tutulmasını istiyoruz. Önce gelin Türkiye'nin Avrupa Birliği'nde önünü açın, ondan sonra biz de Finlandiya ile ilgili nasıl onun önünü açtıysak, İsveç'in de önünü açalım. 50 yıldır AB kapısında bekletilen bir Türkiye var." dedi.
"Zirvenin önemli sonuçlarından bir diğeri ise asgari yüzde 2 savunma harcaması taahhüdünün yenilenmesi olacaktır" diyen Erdoğan, "Tabii bir taraftan savunma harcamalarının artırılması konuşulurken diğer taraftan kısıtlamalarla frene basıldığını da görüyoruz" görüşünü dile getirdi.
"NATO'nun ve müttefiklerin Ukrayna'ya desteğinin bir göstergesi olarak ihdas edilen NATO Ukrayna Konseyi'nin ilk toplantısını da bu vesileyle tertipleyeceğiz" diyen Erdoğan, "Madrid'de ittifakın savunma planlarının güncellenmesini kararlaştırmış ve bunların Vilnius Zirvesi'nde onaylanmasını öngörmüştük. Bu süreçte işi yokuşa sürme çabalarına rağmen her zaman olduğu gibi ittifak dayanışması ile hareket ettik. Vilnius'te NATO'nun terörizmle mücadele konusundaki gayretlerinde yeni bir safhaya geçilmesi amacıyla yürütülen çalışmaları değerlendireceğiz." ifadelerini kullandı.