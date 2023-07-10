https://sputniknews.com.tr/20230710/ekonomi-gazetecisi-unsalan-kdv-artisi-kayit-disini-arttirabilir-1073383989.html

Ekonomi Gazetecisi Ünsalan: KDV artışı, kayıt dışını arttırabilir

Ekonomi Gazetecisi Ünsalan: KDV artışı, kayıt dışını arttırabilir

Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Katma Değer Vergisi’nde artış yaşandı. Yüzde 8 olan KDV yüzde 10’a, yüzde 18 olan KDV Yüzde 20’ye çıkarıldı. KDV’de artış... 10.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-10T17:14+0300

2023-07-10T17:14+0300

2023-07-10T17:14+0300

ekonomi

çetin ünsalan

ekonomi

kdv

katma değer vergisi (kdv)

sağlıksız yiyecek

fiyat artışı

enflasyon

gıda enflasyonu

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Katma Değer Vergisi artırıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre mal ve hizmetlere uygulanan yüzde 18 Katma Değer Vergisi yüzde 20'ye yükseltildi. Bazı mal ve hizmetlere uygulanan yüzde 8 Katma Değer Vergi oranı ise yüzde 10 oldu.Karar bugün itibarı ile etiketlere yansıdı. İşletmeler sabah saatlerinde etiketleri yeni etiketlerle değiştirdi. KDV’deki artış etiketlerin zamlanmasına neden oldu.‘Vatandaş merdiven altı üretime yönelebilir’Ekonomi Gazetecisi Çetin Ünsalan KDV artışının yansımalarını Sputnik’e değerlendirdi. Artışın vatandaşı daha düşük fiyatlı olan merdiven altı üretime yönelebileceği uyarısını yapan Ünsalan “İktisatta bir kural vardır. Ne kadar vergi o kadar kayıt dışı demektir. Vatadnaşın yüksek ihtimalli olarak merdiven altı üretimleri tercih ederek, kalitesi, sağlığa uygunluğu ne kadar olduğu bilinmeyen ürünlere yönelmesine neden olabilir. Örneğin bir tatlıcıdan gidip bir kilo tatlı aldığınızda yüksek olan fiyatlara bir de KDV eklenecek. Buradan ürün alamayan insanlar, bizim bu sokak aralarında gördüğümüz, arabaların arkasından satılan, sağlığa uygunluğu tartışmalı olan bu ürünlere yönelmesi söz konusu olacaktır. Vatandaş çocuğuna tatlı yedirmek için bunlara yönelebilir. Bu hem kayıtlı çalışan işletmeler açısından bir dezavantaj, hem de özellikle gıda söz konusu olduğunda vatandaşın sağlığı adına çok büyük bir problem olarak ortaya çıkacaktır” ifadelerini kullandı.‘Enflasyonu artmasına neden olur’KDV artışın enflasyon ile mücadelede de olumsuz etkilerin olacağına dikkat çeken Gazeteci Ünsalan “Ürün maliyetlerine gelen zamlara ilave bir zam daha geldi. Daha önce KDV düşürülerek fiyatların aşağı yönlü seyretmesi istenmişti. Fakat bu mümkün olmadı. KDV dediğimiz şey ürünün nihai fiyatının üzerine konulan vergidir. Aşağı yönlü uygulandığında aradaki maliyet değişmediği için fiyatı aşağıya indirmez. Fakat bu günkü olduğu gibi rafa gelen ürünün üzerine konulan KDV, birincisi fiyatı yukarı yönlü atar. İkincisi vatandaşın daha çok bedel ödemesine neden olur. Üçüncüsü de fiyat yukarı yönü gittiği için enflasyonla mücadeleye zarar verir. Piyasadaki enflasyonun artmasına katkı sağlar. Bu da vatandaş için ekstra bir satın alım gücü kaybı anlamına gelir” değerlendirmesini yaptı.

https://sputniknews.com.tr/20230710/teisten-ilacta-kdv-artisina-iliskin-aciklama-14-bin-900-ilacin-fiyati-degisecek-1073368837.html

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çetin ünsalan, ekonomi, kdv, katma değer vergisi (kdv), sağlıksız yiyecek, fiyat artışı, enflasyon, gıda enflasyonu