https://sputniknews.com.tr/20230710/duzce-valiliginden-mazereti-olan-engelliler-ile-hamile-kamu-calisanlarina-izin-1073355834.html
Düzce Valiliği'nden mazereti olan engelliler ile hamile kamu çalışanlarına izin
Düzce Valiliği'nden mazereti olan engelliler ile hamile kamu çalışanlarına izin
Düzce'de yaşanan sel ve taşkın nedeniyle 10 Temmuz 2023 pazartesi günü mazereti olan engelli ve hamile kamu çalışanları idari izinli olacak. 10.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-10T01:59+0300
2023-07-10T01:59+0300
2023-07-10T01:59+0300
türkiye
düzce valiliği
düzce
tatil
engelli
idari izin
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Düzce'de etkili olan sağanak nedeniyle mazereti olan engelliler ile hamile kamu çalışanlarının 1 gün idari izinli olacağı bildirildi.Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte devam eden kuvvetli yağış sel ve taşkınlara yol açtı.Bu çerçevede, 10 Temmuz Pazartesi günü mazereti olan engelliler ile hamile kamu çalışanlarının idari izinli olması kararı alındı.
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düzce valiliği, düzce, tatil, engelli, idari izin
düzce valiliği, düzce, tatil, engelli, idari izin
Düzce Valiliği'nden mazereti olan engelliler ile hamile kamu çalışanlarına izin
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Düzce'de yaşanan sel ve taşkın nedeniyle 10 Temmuz 2023 pazartesi günü mazereti olan engelli ve hamile kamu çalışanları idari izinli olacak.
Düzce'de etkili olan sağanak nedeniyle mazereti olan engelliler ile hamile kamu çalışanlarının 1 gün idari izinli olacağı bildirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte devam eden kuvvetli yağış sel ve taşkınlara yol açtı.
Bu çerçevede, 10 Temmuz Pazartesi günü mazereti olan engelliler ile hamile kamu çalışanlarının idari izinli olması kararı alındı.