https://sputniknews.com.tr/20230710/duzce-valiliginden-mazereti-olan-engelliler-ile-hamile-kamu-calisanlarina-izin-1073355834.html

Düzce Valiliği'nden mazereti olan engelliler ile hamile kamu çalışanlarına izin

Düzce Valiliği'nden mazereti olan engelliler ile hamile kamu çalışanlarına izin

Düzce'de yaşanan sel ve taşkın nedeniyle 10 Temmuz 2023 pazartesi günü mazereti olan engelli ve hamile kamu çalışanları idari izinli olacak. 10.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-10T01:59+0300

2023-07-10T01:59+0300

2023-07-10T01:59+0300

türkiye

düzce valiliği

düzce

tatil

engelli

idari izin

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Düzce'de etkili olan sağanak nedeniyle mazereti olan engelliler ile hamile kamu çalışanlarının 1 gün idari izinli olacağı bildirildi.Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte devam eden kuvvetli yağış sel ve taşkınlara yol açtı.Bu çerçevede, 10 Temmuz Pazartesi günü mazereti olan engelliler ile hamile kamu çalışanlarının idari izinli olması kararı alındı.

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