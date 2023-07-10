https://sputniknews.com.tr/20230710/disisleri-bakani-fidan-abdli-mevkidasi-blinken-ile-gorustu--1073369711.html

Dışişleri Bakanı Fidan, ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan, ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Bakanı Antony Blinken ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. 10.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-10T12:00+0300

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politika

hakan fidan

antony blinken

görüşme

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abd

türkiye

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Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile telefonda görüştü. Görüşmede, NATO genişlemesi ve Litvanya'nın başkenti Vilnius’ta yapılacak NATO Liderler Zirvesi ele alındı.

https://sputniknews.com.tr/20230709/disisleri-bakani-fidan-rus-mevkidasi-lavrov-ile-gorustu-1073347699.html

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hakan fidan, antony blinken, görüşme, ikili görüşme, abd, türkiye