https://sputniknews.com.tr/20230710/disisleri-bakani-fidan-abdli-mevkidasi-blinken-ile-gorustu--1073369711.html
Dışişleri Bakanı Fidan, ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü
Dışişleri Bakanı Fidan, ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Bakanı Antony Blinken ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. 10.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-10T12:00+0300
2023-07-10T12:00+0300
2023-07-10T12:03+0300
politika
hakan fidan
antony blinken
görüşme
ikili görüşme
abd
türkiye
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Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile telefonda görüştü. Görüşmede, NATO genişlemesi ve Litvanya'nın başkenti Vilnius’ta yapılacak NATO Liderler Zirvesi ele alındı.
https://sputniknews.com.tr/20230709/disisleri-bakani-fidan-rus-mevkidasi-lavrov-ile-gorustu-1073347699.html
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hakan fidan, antony blinken, görüşme, ikili görüşme, abd, türkiye
hakan fidan, antony blinken, görüşme, ikili görüşme, abd, türkiye
Dışişleri Bakanı Fidan, ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü
12:00 10.07.2023 (güncellendi: 12:03 10.07.2023) Abone ol
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Bakanı Antony Blinken ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile telefonda görüştü.
Görüşmede, NATO genişlemesi ve Litvanya'nın başkenti Vilnius’ta yapılacak NATO Liderler Zirvesi ele alındı.