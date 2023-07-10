https://sputniknews.com.tr/20230710/cumhurbaskanligi-iletisim-baskani-altun-chpli-milletvekillerinden-manevi-tazminat-kazandi-1073388491.html
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, CHP'li milletvekillerinden manevi tazminat kazandı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, CHP'li milletvekillerinden manevi tazminat kazandı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, kişilik haklarının ihlal edildiği gerekçesiyle açtığı davalarda CHP milletvekilleri Bülent Tezcan ve Seyit... 10.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-10T19:34+0300
2023-07-10T19:34+0300
2023-07-10T19:34+0300
türkiye
cumhurbaşkanlığı
cumhurbaşkanlığı iletişim başkanlığı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/0c/1071009903_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3d003da60aa9cad389112c32b9f0c3ae.jpg
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un avukatı Sezgin Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'gerçek dışı' iddialarından dolayı açtıkları davada CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan'ın, müvekkiline 5 bin lira manevi tazminat ödemesine hükmedildiğini bildirdi.Tunç, CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun ile eski CHP İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel hakkında, müvekkili Altun'a yönelik hakaret ve iftiralarından dolayı açtıkları iki davada da mahkemelerin, 10'ar bin lira manevi tazminata hükmettiğini belirtti.Sezgin Tunç, bu kararlara karşı miktar yönünden istinaf yoluna başvurduklarını kaydetti.
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/0c/1071009903_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_c5a4b6e94f2c67558e216791f5eb165f.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
cumhurbaşkanlığı, cumhurbaşkanlığı iletişim başkanlığı
cumhurbaşkanlığı, cumhurbaşkanlığı iletişim başkanlığı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, CHP'li milletvekillerinden manevi tazminat kazandı
Abone ol
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, kişilik haklarının ihlal edildiği gerekçesiyle açtığı davalarda CHP milletvekilleri Bülent Tezcan ve Seyit Torun ile eski milletvekili Onursal Adıgüzel'den 25 bin lira manevi tazminat kazandı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un avukatı Sezgin Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'gerçek dışı' iddialarından dolayı açtıkları davada CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan'ın, müvekkiline 5 bin lira manevi tazminat ödemesine hükmedildiğini bildirdi.
Tunç, CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun ile eski CHP İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel hakkında, müvekkili Altun'a yönelik hakaret ve iftiralarından dolayı açtıkları iki davada da mahkemelerin, 10'ar bin lira manevi tazminata hükmettiğini belirtti.
Sezgin Tunç, bu kararlara karşı miktar yönünden istinaf yoluna başvurduklarını kaydetti.