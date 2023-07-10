https://sputniknews.com.tr/20230710/cumhurbaskani-erdogan-nato-zirvesi-icin-litvanyaya-gidiyor-1073355933.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Zirvesi için Litvanya'ya gidiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Zirvesi için Litvanya'ya gidiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vilnius'ta düzenlenecek NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere Litvanya Cumhuriyeti'ni ziyaret edecek. 10.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-10T02:25+0300

2023-07-10T02:25+0300

2023-07-10T02:25+0300

dünya

vilnius

nato

litvanya

recep tayyip erdoğan

avrupa

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/1d/1072997552_0:0:2840:1599_1920x0_80_0_0_7507441ee098fd771b897a5bbe9c5172.jpg

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, başkent Vilnius'ta yapılacak NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere 10-12 Temmuz tarihlerinde Litvanya Cumhuriyeti'ne ziyarette bulunacak.Zirvede, tüm biçim ve tezahürleriyle terörizm başta olmak üzere NATO tarafından tespit edilen temel tehditler karşısında İttifak'ın savunma yapılanmasının ve caydırıcılığının güçlendirilmesine yönelik planlamaların ele alınacağı belirtildi.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu vesileyle zirveye katılan mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler yapması da öngörülüyor.

vilnius

litvanya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

vilnius, nato, litvanya, recep tayyip erdoğan, avrupa