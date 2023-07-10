https://sputniknews.com.tr/20230710/cumhurbaskani-erdogan-nato-zirvesi-icin-litvanyaya-gidiyor-1073355933.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Zirvesi için Litvanya'ya gidiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Zirvesi için Litvanya'ya gidiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vilnius'ta düzenlenecek NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere Litvanya Cumhuriyeti'ni ziyaret edecek. 10.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-10T02:25+0300
2023-07-10T02:25+0300
2023-07-10T02:25+0300
dünya
vilnius
nato
litvanya
recep tayyip erdoğan
avrupa
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, başkent Vilnius'ta yapılacak NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere 10-12 Temmuz tarihlerinde Litvanya Cumhuriyeti'ne ziyarette bulunacak.Zirvede, tüm biçim ve tezahürleriyle terörizm başta olmak üzere NATO tarafından tespit edilen temel tehditler karşısında İttifak'ın savunma yapılanmasının ve caydırıcılığının güçlendirilmesine yönelik planlamaların ele alınacağı belirtildi.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu vesileyle zirveye katılan mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler yapması da öngörülüyor.
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vilnius, nato, litvanya, recep tayyip erdoğan, avrupa
vilnius, nato, litvanya, recep tayyip erdoğan, avrupa
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Zirvesi için Litvanya'ya gidiyor
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vilnius'ta düzenlenecek NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere Litvanya Cumhuriyeti'ni ziyaret edecek.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, başkent Vilnius'ta yapılacak NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere 10-12 Temmuz tarihlerinde Litvanya Cumhuriyeti'ne ziyarette bulunacak.
Zirvede, tüm biçim ve tezahürleriyle terörizm başta olmak üzere NATO tarafından tespit edilen temel tehditler karşısında İttifak'ın savunma yapılanmasının ve caydırıcılığının güçlendirilmesine yönelik planlamaların ele alınacağı belirtildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu vesileyle zirveye katılan mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler yapması da öngörülüyor.