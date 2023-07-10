https://sputniknews.com.tr/20230710/chp-genel-baskan-yardimcisi-kusoglu-sadece-kemal-bey-gitsinin-bir-anlami-yok-1073364853.html

CHP Genel Başkan Yardımcısı Kuşoğlu: Sadece 'Kemal Bey gitsin'in bir anlamı yok

CHP Genel Başkan Yardımcısı Kuşoğlu: Sadece 'Kemal Bey gitsin'in bir anlamı yok

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, partideki değişim çağrılarına, “Sadece ‘Kemal Bey gitsin’in bir anlamı yok. Yüzde 48’i, 51 yapabiliyorsak bu... 10.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-10T10:45+0300

2023-07-10T10:45+0300

2023-07-10T10:45+0300

politika

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

kemal kılıçdaroğlu

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Cumhuriyet’ten İklim Öngel’in sorularını yanıtlayan Kuşoğlu, “Öncelikle 21 yıllık iktidarın değişmesi. Kastımız budur. Bu zihniyetin değişmesidir. Toplum ‘o gitsin bu gelsin’ peşinde değil. Bizim hep beraber böyle bir görevi yerine getirmemiz lazım. Çok büyük bir sorun var. Sürdürülebilirlik ve yoksulluk. Tüm dünya için geçerli bu. Biz ülke olarak küme düşmüş vaziyetteyiz ama bu henüz fark edilmedi. Önümüzdeki günlerde, aylarda, yıllarda bu çok net olarak görülecek” ifadelerini kullandı.“Biz hem ekonomik olarak bir alt kümeye düştük hem de siyaseten dünyadan çok geri kaldık. Onun için değişim öncelikle bu iktidardan kurtulmaktır” diyen Kuşoğlu, şöyle devam etti:“Kemal Bey, bu değişimin, yenilenmenin öncüsü olmuştur. 48'e kadar bunu çıkarmıştır. 48'e 51 yapacak olan kişi ya da kişiler önce adayım desin. Gelsin, nasıl yapacağını göstersin, o koltuğa otursun. Ben de arkasında olurum. Kemal Bey hiçbir zaman ‘Ben bu koltukta devamlı oturacağım. Bundan sonraki dönemde de adayım’ demiyor. Değişim, yenilenme tamam ama ne yönde, nasıl, kimlerle? Sadece, yarım ağızla ‘Kemal Bey gitsin’i anladık şimdiye kadar değişim taleplerinden. Sadece ‘Kemal Bey gitsin'in bir anlamı yok. Partili de bu bakışı benimsemedi zaten."Çekilin' çağrıları yapanların bir lideri olması lazım"Değişim arzusu ya da tartışmaları keşke düşünce bazında olsa. Yani ‘Ben şu yöntemi benimsemiyorum, karşı çıktığım konular şunlar, partinin ya da Genel Başkanın söylediği konuların dışında şunları savunuyorum’ diyebilmeli insanlar. Ama şimdiye kadar öyle bir şey duymadım. Parti veya Kılıçdaroğlu'nun politikalarıyla ilgili hiçbir eleştiri söz konusu olmadı. Kılıçdaroğlu'nun politikalarına 28 Mayıs akşamına kadar belediye başkanlarımız dahil bütün partililer katıldı. Ve ondan sonra da, ‘yanlış şuydu’ denmedi. Halbuki Cumhuriyet Halk Partisi'nin de olması gereken yanlış olan politikalara zamanında yanlış diyebilmek.Kemal Bey, 28 Mayıs akşamı, ‘Ben bırakıyorum. Ne yaparsanız yapın' deseydi bugün parti çok büyük bir kaos yaşardı. Bu büyük bir haksızlık olurdu partiye karşı. 48'e kadar çıkarılmış olan muhalefet hareketine de saygısızlık olurdu. Herkes çok büyük bir yanlış yaptığını, Türkiye'yi tam 48'e getirmişken yani sonuç almaya çok yaklaşmışken bıraktığını söylerlerdi. Ama o şimdi, ‘Yakında bir seçim var. Türk siyasetini sağlam bir yere kadar götüreceğim. Karmaşa ve kaos olmadan’ diyor. Kemal Bey, aday olur ama yerel seçim sonrasında yeni bir değerlendirme yapar.'Çekil' çağrıları yapanların bir lideri olması lazım. Gelip bu partiyi nasıl yöneteceklerini, kimle yöneteceklerini, nasıl yüzde 51'e ulaştıracaklarını göstermeleri lazım."

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chp, cumhuriyet halk partisi (chp), kemal kılıçdaroğlu