https://sputniknews.com.tr/20230710/caldigi-televizyonu-tasirken-zorlanan-hirsiza-esnaf-yardim-etti-1073383539.html

Çaldığı televizyonu taşırken zorlanan hırsıza esnaf yardım etti

Çaldığı televizyonu taşırken zorlanan hırsıza esnaf yardım etti

Beyoğlu’nda bir binaya giren hırsız çaldığı televizyonu çarşafa sararak dışarı çıkardı. Hırsızın televizyonu taşırken zorlandığını gören komşu esnafı ise... 10.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-10T16:41+0300

2023-07-10T16:41+0300

2023-07-10T16:50+0300

türkiye

beyoğlu

hırsız

televizyon

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Beyoğlu’nda bir hırsız, binaya girerek çaldığı televizyonu çarşafa sararak apartman dışına indirdi. Çarşafa sarılı televizyonu taşımakta zorlanan hırsızın ise imdadına komşu esnafı yetişti. Dükkandan çıkarak hırsızın çaresiz hâlini gören iki esnaf, hırsızla beraber televizyonun bir ucundan tutarak adeta çalmasına yardım etti. Komedi filmini aratmayan görüntüler güvenlik kamerasına yansıdı.

https://sputniknews.com.tr/20230609/1072232118.html

türkiye

beyoğlu

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