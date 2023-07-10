https://sputniknews.com.tr/20230710/caldigi-televizyonu-tasirken-zorlanan-hirsiza-esnaf-yardim-etti-1073383539.html
Çaldığı televizyonu taşırken zorlanan hırsıza esnaf yardım etti
Çaldığı televizyonu taşırken zorlanan hırsıza esnaf yardım etti
Beyoğlu’nda bir binaya giren hırsız çaldığı televizyonu çarşafa sararak dışarı çıkardı. Hırsızın televizyonu taşırken zorlandığını gören komşu esnafı ise... 10.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-10T16:41+0300
2023-07-10T16:41+0300
2023-07-10T16:50+0300
türkiye
beyoğlu
hırsız
televizyon
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Beyoğlu’nda bir hırsız, binaya girerek çaldığı televizyonu çarşafa sararak apartman dışına indirdi. Çarşafa sarılı televizyonu taşımakta zorlanan hırsızın ise imdadına komşu esnafı yetişti. Dükkandan çıkarak hırsızın çaresiz hâlini gören iki esnaf, hırsızla beraber televizyonun bir ucundan tutarak adeta çalmasına yardım etti. Komedi filmini aratmayan görüntüler güvenlik kamerasına yansıdı.
https://sputniknews.com.tr/20230609/1072232118.html
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beyoğlu, hırsız, televizyon
beyoğlu, hırsız, televizyon
Çaldığı televizyonu taşırken zorlanan hırsıza esnaf yardım etti
16:41 10.07.2023 (güncellendi: 16:50 10.07.2023) Abone ol
Beyoğlu’nda bir binaya giren hırsız çaldığı televizyonu çarşafa sararak dışarı çıkardı. Hırsızın televizyonu taşırken zorlandığını gören komşu esnafı ise hırsıza yardım etti.
Beyoğlu’nda bir hırsız, binaya girerek çaldığı televizyonu çarşafa sararak apartman dışına indirdi.
Çarşafa sarılı televizyonu taşımakta zorlanan hırsızın ise imdadına komşu esnafı yetişti. Dükkandan çıkarak hırsızın çaresiz hâlini gören iki esnaf, hırsızla beraber televizyonun bir ucundan tutarak adeta çalmasına yardım etti.
Komedi filmini aratmayan görüntüler güvenlik kamerasına yansıdı.