https://sputniknews.com.tr/20230710/benzin-ve-motorine-kdv-zammi-1073360779.html

Benzin ve motorine KDV zammı

Benzin ve motorine KDV zammı

Cumhurbaşkanı Kararı ile akaryakıt ürünlerinde KDV’nin yüzde 18’den yüzde 20’ye yükseltilmesine ilişkin karar yürürlüğe girdi. Benzine 40 kuruş zam gelirken... 10.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-10T07:57+0300

2023-07-10T07:57+0300

2023-07-10T07:57+0300

ekonomi

benzin

motorin

zam

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Akaryakıt fiyatlarına Katma Değer Vergisi (KDV) zammı geldi. KDV yüzde 18'den yüzde 20'ye çıkarıldı.Benzine 40 kuruş zam gelirken motorinin litre fiyatında ise 38 kuruş artış gerçekleşti. Zam gece yarısından itibaren pompaya yansıdı. LPG'ye de yüzde 15 zam geldi.Güncel akaryakıt fiyatlarıBenzinin litre fiyatı İstanbul'da 26.65 liraya; Ankara'da 27.13 liraya; İzmir'de 27.15 liraya yükseldi. Motorin ise İstanbul'da 25.20 liradan; Ankara'da 25.67 liradan; İzmir'de ise 25.78 liradan satılıyor.

https://sputniknews.com.tr/20230707/benzin-ve-motorine-otv-ve-kdv-zammi-geliyor-1073271634.html

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