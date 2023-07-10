https://sputniknews.com.tr/20230710/benzin-ve-motorine-kdv-zammi-1073360779.html
Benzin ve motorine KDV zammı
Benzin ve motorine KDV zammı
Cumhurbaşkanı Kararı ile akaryakıt ürünlerinde KDV’nin yüzde 18’den yüzde 20’ye yükseltilmesine ilişkin karar yürürlüğe girdi. Benzine 40 kuruş zam gelirken... 10.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-10T07:57+0300
2023-07-10T07:57+0300
2023-07-10T07:57+0300
ekonomi
benzin
motorin
zam
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Akaryakıt fiyatlarına Katma Değer Vergisi (KDV) zammı geldi. KDV yüzde 18'den yüzde 20'ye çıkarıldı.Benzine 40 kuruş zam gelirken motorinin litre fiyatında ise 38 kuruş artış gerçekleşti. Zam gece yarısından itibaren pompaya yansıdı. LPG'ye de yüzde 15 zam geldi.Güncel akaryakıt fiyatlarıBenzinin litre fiyatı İstanbul'da 26.65 liraya; Ankara'da 27.13 liraya; İzmir'de 27.15 liraya yükseldi. Motorin ise İstanbul'da 25.20 liradan; Ankara'da 25.67 liradan; İzmir'de ise 25.78 liradan satılıyor.
https://sputniknews.com.tr/20230707/benzin-ve-motorine-otv-ve-kdv-zammi-geliyor-1073271634.html
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akaryakıt kdv zammı, benzin kdv zammı, motorin kdv zammı, lpg kdv zammı, güncel akaryakıt fiyatları (10 temmuz)
akaryakıt kdv zammı, benzin kdv zammı, motorin kdv zammı, lpg kdv zammı, güncel akaryakıt fiyatları (10 temmuz)
Benzin ve motorine KDV zammı
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Cumhurbaşkanı Kararı ile akaryakıt ürünlerinde KDV’nin yüzde 18’den yüzde 20’ye yükseltilmesine ilişkin karar yürürlüğe girdi. Benzine 40 kuruş zam gelirken motorinin litre fiyatında 38 kuruş artış oldu.
Akaryakıt fiyatlarına Katma Değer Vergisi (KDV) zammı geldi. KDV yüzde 18'den yüzde 20'ye çıkarıldı.
Benzine 40 kuruş zam gelirken motorinin litre fiyatında ise 38 kuruş artış gerçekleşti. Zam gece yarısından itibaren pompaya yansıdı. LPG'ye de yüzde 15 zam geldi.
Güncel akaryakıt fiyatları
Benzinin litre fiyatı İstanbul'da 26.65 liraya; Ankara'da 27.13 liraya; İzmir'de 27.15 liraya yükseldi. Motorin ise İstanbul'da 25.20 liradan; Ankara'da 25.67 liradan; İzmir'de ise 25.78 liradan satılıyor.