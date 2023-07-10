https://sputniknews.com.tr/20230710/belediye-baskaninin-makam-odasinda-silahli-saldiri-1073379904.html

Belediye başkanının makam odasında silahlı saldırı

Belediye başkanının makam odasında silahlı saldırı

Sapanca Teleferik Yönetim Kurulu Üyesi Burhan Özgümüş, tehdit edildiği ve mahkemelik olduğu kişi tarafından Sapanca Belediye Başkanı Özcan Özen'in makam... 10.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-10T15:20+0300

2023-07-10T15:20+0300

2023-07-10T15:20+0300

yaşam

belediye başkanı

silahlı saldırı

sapanca

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Sakarya'da bir kişi, Sapanca Belediye Başkanı Özcan Özen'in makam odasında silahlı saldırıya uğradı.Sapanca Teleferik A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Burhan Özgümüş, Sapanca Belediye Başkanı Özen’in yanına gitti.Makam odasında toplantı halinde oldukları esnada Burhan Özgümüş, silahlı saldırıya uğradı.Özgümüş'ün, daha önceden teleferik konusuyla alakalı kendisinden haraç istediği ve mahkemelik oldukları öğrenilen E.Ö. tarafından vurulduğu iddia edildi.Makam odasında bacağından vurulan Burhan Özgümüş yere yığılırken, şüpheli ise olay yerinden kaçtı.Durumun haber verilmesi üzerine Sapanca Belediye Başkanlığı makam odasına sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Bacağından yaralanan Burhan Özgümüş hastaneye kaldırılırken, polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

sapanca

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belediye başkanı, silahlı saldırı, sapanca