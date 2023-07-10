https://sputniknews.com.tr/20230710/ancelotti-ile-arda-gulerin-konusmasi-yayinlandi-1073368261.html

Ancelotti ile Arda Güler'in konuşması yayınlandı

Ancelotti ile Arda Güler'in konuşması yayınlandı

Real Madrid'in hocası, 18'lik Türk yıldıza telefonda garanti verdi. Ancelotti, Şef Scout Juni Calafat'ın analiz videosunu izledikten sonra genç yıldız ile... 10.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-10T11:37+0300

2023-07-10T11:37+0300

2023-07-10T11:37+0300

spor

arda güler

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Ezeli rakibi Barcelona'yı devre dışı bırakıp Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler'i renklerine bağlayan Real Madrid'in transfer zaferinde Teknik Direktör Carlo Ancelotti de büyük pay sahibi oldu.İspanyol basınının ünlü gazetelerinden Marca'nın Spor Müdür Yardımcısı Carlos Carpio, Teknik Direktör Carlo Ancelotti'nin, takımın Şef Scout'u Juni Calafat'ın hem sağ kanat hem on numarada oynayabilen Arda'nın analiz videosunu izlettikten sonra çok etkilendiğini ve 18'lik yıldız futbolcuyu planına ikna ettiğini yazdı.Carpio'nun haberinde, "Carlo Ancelotti, oynamak için iştahlı olan genç yıldız Arda Güler'e garanti vermekte tereddüt etmedi. Carlo Ancelotti, yeteneği açıkça gördü ve çok etkilendi. Telefonda Arda'yı kadroda görmek istediğine ikna etti ve onu orta sahada yaşlı kurtlarla rekabetin içine sokmayacağını söyledi. Asensio'nun rolünü vereceğini ve belki Brahim Diaz ile rekabet edeceğini ifade etti.Real Madrid, diğer takımlardan daha büyük vaatler ile genç Arda Güler'i kadrosuna almış oldu.Barcelona, Borussia Dortmund, Milan, Ajax, Sevilla ve Paris Saint Germain de Arda'ya bir teklifte bulundu. Ancak Arda Güler, Real Madrid'in kendisine A Takım'da yer vermeye istekli olduğunu görünce kararını şüphe duymadan verdi" ifadeleri yer aldı.Real Madrid'e 6 yıllık imza atan Arda, sezon başına yaklaşık 3.2 milyon euro ücret kazanacak.İmza töreninden sonra düzenlenen basın toplantısında kendisine sorulan "Real Madrid seni başka bir kulübe kiralayacak mı?" şeklindeki sorulara "Kiralık gitmeyeceğim, burada efsane olmak istiyorum!" şeklinde cevap verdi.İspanya'nın tirajlı gazetelerinden biri olan Marca, Arda Güler'in bu sözlerini gazetenin manşetine taşıdı.İmza töreni sonrası genç yıldızla otelde buluşan Marca muhabiri Ricardo Fernandez, 18 yaşındaki milli futbolcuyla ilgili gözlemlerini ve İspanya'da yarattığı etkiyi yazdı:"Madrid'de geçirdiği 24 saat içinde Güler, kulübün büyüklüğünü kendi gözleriyle gördü. Real Madrid'in yeni bir oyuncuyu nasıl tanıttığını Başkan Perez'in liderliğinde ilk elden deneyimledi. Bu yoğun ve heyecanlı günle Real Madrid serüveni başlayan Türk oyuncu, dünya çapında bir kulüpte yer almanın ne anlama geldiğini hissetti.Real Madrid'in kadrosunda çok önemli oyuncuların olduğunu kaydeden Arda, "Evet, burada kalacağım. Buraya oynamaya geldim. Çalışıp formayı almak istiyorum." şeklinde konuştu.Teknik direktör Carlo Ancelotti'nin transfer dönemi başlar başlamaz kendisine telefon ettiğini ve "Bana söz ver, geleceksin" dediğini aktaran Arda, "Ancelotti ilk transfer dönemi başladığında ve daha sonrasında birkaç kez beni aradı ve takımda beni nerelerde kullanabileceğini anlattı. Bu benim için çok önemliydi. Çok saygı duyduğum biri." açıklamasında bulundu.Fenerbahçe'den, İspanyol devi Real Madrid'e 6 yıllığına transfer olan Arda Güler'in forma numarası belli oldu. 18 yaşındaki genç futbolcu, eflatun-beyazlılarda 24 numaralı formayı terletecek.

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Arda Güler, Real Madrid'e imzayı attı: Forma numarası belli oldu Arda Güler, Real Madrid'e imzayı attı: Forma numarası belli oldu 2023-07-10T11:37+0300 true PT0M53S

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