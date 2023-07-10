https://sputniknews.com.tr/20230710/afad-duyurdu-denizlide-deprem-1073360284.html
AFAD duyurdu: Denizli'de deprem
AFAD duyurdu: Denizli'de deprem
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Denizli'de 3.6 büyüklüğünde deprem olduğunu bildirdi. 10.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-10T07:07+0300
2023-07-10T07:07+0300
2023-07-10T07:08+0300
türkiye
denizli
deprem
afad
afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
kandilli
kandilli rasathanesi
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Denizli'nin Çardak ilçesinde saat 06:19'da 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'ın verilerine göre deprem, 10.6 kilometre derinlikte gerçekleşti.
türkiye
denizli
kandilli
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denizli, deprem, afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad), kandilli, kandilli rasathanesi
denizli, deprem, afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad), kandilli, kandilli rasathanesi
AFAD duyurdu: Denizli'de deprem
07:07 10.07.2023 (güncellendi: 07:08 10.07.2023) Abone ol
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Denizli'de 3.6 büyüklüğünde deprem olduğunu bildirdi.
Denizli'nin Çardak ilçesinde saat 06:19'da 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD'ın verilerine göre deprem, 10.6 kilometre derinlikte gerçekleşti.