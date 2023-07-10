https://sputniknews.com.tr/20230710/abd-hazine-bakani-yellendan-resesyon-aciklamasi-1073373660.html

ABD Hazine Bakanı Yellen’dan resesyon açıklaması

ABD Hazine Bakanı Yellen’dan resesyon açıklaması

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen ülkesinde resesyon ihtimalinin bir risk olmaktan çıktığını söylemek için çok erken olduğunu söyledi. 10.07.2023, Sputnik Türkiye

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ekonomi

abd

janet yellen

resesyon

enflasyon

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ABD Hazine Bakanı Janet Yellen büyümenin ılımlılaşmasının 'uygun ve normal' olduğunu dile getirirken enflasyon seviyesi için çok yüksek nitelemesini yaptı. BloombergHT'nin aktardığına göre pazar günü CBS televizyonunda röportajı yayımlanan Yellen “Resesyon riski ortadan kalkmış değil” dedi.Yellen “Umudum ve inancım enflasyonu sağlıklı bir işgücü piyasasıyla birlikte aşağı indirebilmek. Bu patikada ilerlediğimize dair işaretler var” ifadelerini kullandı. ABD haziran enflasyonu bu çarşamba açıklanacak.

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abd, janet yellen, resesyon, enflasyon