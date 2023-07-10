ABD: Azov Taburu komutanlarının Ankara tarafından Kiev'e iadesi sürecinde yer almadık

Avrupa turuna çıkan ABD Başkanı Joe Biden'ın uçağından gazetecilere açıklama yapan Sullivan'a Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Azov Taburu komutanlarının kararını alırken hangi saikle hareket ettiği ve bu kararla Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e bir mesaj göndermeye çalışıp çalışmadığı soruldu.



Erdoğan'ın hangi saikle hareket ettiğine dair bir değerlendirme yapmak istemediğini söyleyen Sullivan, bu sorunun doğrudan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yöneltilmesinin daha doğru olacağını kaydetti.



Sullivan, ABD'nin Azov Taburu komutanlarının iade sürecinde yer almadığını ve bundan dolayı Erdoğan'ın ne amaçladığına dair bir şey söyleyemeyeceklerini ifade etti.



Özel askeri güvenlik şirketi Wagner'in bir gün süren isyan girişiminin Rusya'nın diğer ülkelerle ilişkilerini, özellikle de Türkiye'nin son kararlarını nasıl etkilediğinin sorulması üzerine Sullivan, bunlar hakkında konuşmak için erken olduğunu, zira bu sürecin halen gelişmekte olduğunu savundu.



Sullivan, Türk yönetiminin son kararlarının isyan girişimiyle ne kadar bağlantılı olduğunu söylemenin de zor olduğunu, bu nedenle süreci dikkatle izlemeyi sürdüreceklerini ekledi.