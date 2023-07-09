https://sputniknews.com.tr/20230709/zonguldak-istanbul-kara-yolu-ulasima-kapatildi-1073331317.html
Zonguldak-İstanbul kara yolu ulaşıma kapatıldı
Zonguldak-İstanbul kara yolu ulaşıma kapatıldı
Zonguldak-İstanbul kara yolu sağanağın ardından meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşıma kapatıldı. 09.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-09T10:19+0300
2023-07-09T10:19+0300
2023-07-09T10:20+0300
yaşam
zonguldak
istanbul
karayolu
heyelan
yağış
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Bölgede dünden bu yana etkisini gösteren kuvvetli yağış nedeniyle Zonguldak-İstanbul kara yolu Zonguldak Bülent Ecevit Hastanesi mevkisinde toprak kayması yaşandı.Güvenlik güçleri, büyük kaya ve ağaç parçalarının düştüğü yolu ulaşıma kapattı. Polis ve jandarma ekipleri, uzun araç kuyruklarının oluştuğu bölgede sadece sağlıkla ilgili acil durumu olanların kontrollü geçişine izin veriyor.Karayolları ve belediye ekiplerinin yolu açma çalışmaları sürüyor.Öte yandan Kozlu ilçesi Ilıksu mevkisindeki derenin taşması sonucu köye giden yol ulaşıma kapandı.Taşma sonucu ayrıca giriş katlardaki bazı iş yerlerini su bastı.
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zonguldak, istanbul, karayolu, heyelan, yağış
zonguldak, istanbul, karayolu, heyelan, yağış
Zonguldak-İstanbul kara yolu ulaşıma kapatıldı
10:19 09.07.2023 (güncellendi: 10:20 09.07.2023) Abone ol
Zonguldak-İstanbul kara yolu sağanağın ardından meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşıma kapatıldı.
Bölgede dünden bu yana etkisini gösteren kuvvetli yağış nedeniyle Zonguldak-İstanbul kara yolu Zonguldak Bülent Ecevit Hastanesi mevkisinde toprak kayması yaşandı.
Güvenlik güçleri, büyük kaya ve ağaç parçalarının düştüğü yolu ulaşıma kapattı. Polis ve jandarma ekipleri, uzun araç kuyruklarının oluştuğu bölgede sadece sağlıkla ilgili acil durumu olanların kontrollü geçişine izin veriyor.
Karayolları ve belediye ekiplerinin yolu açma çalışmaları sürüyor.
Öte yandan Kozlu ilçesi Ilıksu mevkisindeki derenin taşması sonucu köye giden yol ulaşıma kapandı.
Taşma sonucu ayrıca giriş katlardaki bazı iş yerlerini su bastı.