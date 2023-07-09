https://sputniknews.com.tr/20230709/yuzucu-merve-tuncel-gencler-avrupa-sampiyonasinda-altin-madalya-kazandi-1073325986.html

Yüzücü Merve Tuncel, Gençler Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazandı

Yüzücü Merve Tuncel, Gençler Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazandı

Türk sporcu Merve Tuncel, Sırbistan'da düzenlenen Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda kadınlar 1500 metre serbest stilde altın madalya elde etti. 09.07.2023, Sputnik Türkiye

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spor

merve tuncel

yüzücü

yüzücü

yüzme

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Türk sporcu Merve Tuncel, Sırbistan'da düzenlenen Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda kadınlar 1500 metre serbest stilde yarıştı.Türkiye Yüzme Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre Merve Tuncel, başkent Belgrad'da düzenlenen organizasyonda 1500 metre serbest stilde finale yükseldi.Finalde 16.18.53'lük derecesiyle altın madalya kazanan Merve, bu mesafede üst üste 3. kez Avrupa şampiyonu oldu.

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merve tuncel, yüzücü, yüzücü, yüzme