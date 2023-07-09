https://sputniknews.com.tr/20230709/yuzucu-merve-tuncel-gencler-avrupa-sampiyonasinda-altin-madalya-kazandi-1073325986.html
Yüzücü Merve Tuncel, Gençler Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazandı
Yüzücü Merve Tuncel, Gençler Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazandı
Türk sporcu Merve Tuncel, Sırbistan'da düzenlenen Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda kadınlar 1500 metre serbest stilde altın madalya elde etti. 09.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-09T05:21+0300
2023-07-09T05:21+0300
2023-07-09T05:21+0300
spor
merve tuncel
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yüzücü
yüzme
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Türk sporcu Merve Tuncel, Sırbistan'da düzenlenen Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda kadınlar 1500 metre serbest stilde yarıştı.Türkiye Yüzme Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre Merve Tuncel, başkent Belgrad'da düzenlenen organizasyonda 1500 metre serbest stilde finale yükseldi.Finalde 16.18.53'lük derecesiyle altın madalya kazanan Merve, bu mesafede üst üste 3. kez Avrupa şampiyonu oldu.
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merve tuncel, yüzücü, yüzücü, yüzme
merve tuncel, yüzücü, yüzücü, yüzme
Yüzücü Merve Tuncel, Gençler Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazandı
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Türk sporcu Merve Tuncel, Sırbistan'da düzenlenen Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda kadınlar 1500 metre serbest stilde altın madalya elde etti.
Türk sporcu Merve Tuncel, Sırbistan'da düzenlenen Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda kadınlar 1500 metre serbest stilde yarıştı.
Türkiye Yüzme Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre Merve Tuncel, başkent Belgrad'da düzenlenen organizasyonda 1500 metre serbest stilde finale yükseldi.
Finalde 16.18.53'lük derecesiyle altın madalya kazanan Merve, bu mesafede üst üste 3. kez Avrupa şampiyonu oldu.