https://sputniknews.com.tr/20230709/yunanistanda-yeni-hukumet-guvenoyu-aldi-1073322052.html
Yunanistan'da yeni hükümet güvenoyu aldı
Yunanistan'da yeni hükümet güvenoyu aldı
Yunanistan'da Başbakan Kiryakos Miçotakis liderliğindeki yeni hükümet parlamentodan güvenoyu aldı. 09.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-09T00:32+0300
2023-07-09T00:32+0300
2023-07-09T00:32+0300
dünya
yunanistan
kiryakos miçotakis
kiriakos miçotakis
hükümet
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Yunanistan'da 25 Haziran'daki genel seçimlerin ardından kurulan Miçotakis hükümetine, 300 sandalyeli mecliste, iktidardaki Yeni Demokrasi partisinin 158 milletvekili güvenoyu verdi.Oylama öncesi mecliste konuşan Miçotakis, Yeni Demokrasi'nin galibiyetiyle sonuçlanan genel seçimlerin Yunanistan için büyük değişimleri içeren yeni bir sürece kapı açtığını, hükümetin yeni dönemde ülkede refahın artırılmasını hedeflediğini belirtti.
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MIA „Rosiya Segodnya“
yunanistan, kiryakos miçotakis, kiriakos miçotakis, hükümet
yunanistan, kiryakos miçotakis, kiriakos miçotakis, hükümet
Yunanistan'da yeni hükümet güvenoyu aldı
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Yunanistan'da Başbakan Kiryakos Miçotakis liderliğindeki yeni hükümet parlamentodan güvenoyu aldı.
Yunanistan'da 25 Haziran'daki genel seçimlerin ardından kurulan Miçotakis hükümetine, 300 sandalyeli mecliste, iktidardaki Yeni Demokrasi partisinin 158 milletvekili güvenoyu verdi.
Oylama öncesi mecliste konuşan Miçotakis, Yeni Demokrasi'nin galibiyetiyle sonuçlanan genel seçimlerin Yunanistan için büyük değişimleri içeren yeni bir sürece kapı açtığını, hükümetin yeni dönemde ülkede refahın artırılmasını hedeflediğini belirtti.