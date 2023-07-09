https://sputniknews.com.tr/20230709/ukraynanin-kirim-koprusune-saldiri-aciklamasina-rusyadan-yanit-1073341459.html
Ukrayna’nın 'Kırım Köprüsü’ne saldırı' açıklamasına Rusya’dan yanıt
Ukrayna’nın 'Kırım Köprüsü’ne saldırı' açıklamasına Rusya’dan yanıt
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Ukrayna Savunma Bakan Yardımcısı Malyar’ın Kırım Köprüsü’ne yönelik saldırı açıklaması sonrasında Kiev rejimini... 09.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-09T13:46+0300
2023-07-09T13:46+0300
2023-07-09T13:46+0300
ukrayna krizi
kırım köprüsü
mariya zaharova
rusya
ukrayna
kiev
vladimir putin
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0a/08/1062102321_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_d0e9ec76a0b07161f0a90ec4731a2b4b.jpg
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna Savunma Bakan Yardımcısı Anna Malyar'ın Kırım köprüsüne yönelik saldırıyla ilgili açıklamasına Telegram kanalından yaptığı paylaşımla tepki gösterdi.Malyar’ın bu sabah yaptığı paylaşımda Kırım Köprüsü’ne yönelik saldırıdan adeta Kiev’in sorumlu olduğunu itiraf etmişti. Paylaşımdan bir alıntı yapan Zaharova, “Rusların lojistiğini aksatmak için Kırım Köprüsü’ne ilk saldırının yapılmasının üzerinden 273 gün geçti” ifadelerini paylaştı ve bu ifadelere yanıt olarak, “Terörist rejimi” vurgusunu yaptı.Şimdi ise Ukrayna makamlarının ‘kendi kurtuluşları’ için Zaporojye Nükleer Güç Santrali’ne (NGS) sistematik olarak zarar vermekten ibaret olan bir plan başlattıklarını vurgulayan Zaharova, “NATO zirvesinin asıl dikkatini odaklayacağı şey bu konu olmalıydı. Zira ittifak üyelerinin büyük bir çoğunluğu doğrudan tahribat bölgesinde olacak” ifadelerini kullandı.Kırım Köprüsü’nde 8 Ekim 2022 tarihinde patlama meydana gelmişti. Patlama sonucu köprünün bir kısmı çökmüştü. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, olayı 'terör eylemi' olarak nitelendirmişti. Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), saldırının arkasında Ukrayna İstihbarat Başkanlığı’nın ve başındaki Kirill Budanov’un olduğunu açıklamıştı.
rusya
ukrayna
kiev
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0a/08/1062102321_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_c5f36c818c076b690e26304bd24e9f6d.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
kırım köprüsü, mariya zaharova, rusya, ukrayna, kiev, vladimir putin
kırım köprüsü, mariya zaharova, rusya, ukrayna, kiev, vladimir putin
Ukrayna’nın 'Kırım Köprüsü’ne saldırı' açıklamasına Rusya’dan yanıt
Abone ol
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Ukrayna Savunma Bakan Yardımcısı Malyar’ın Kırım Köprüsü’ne yönelik saldırı açıklaması sonrasında Kiev rejimini 'terörist' olarak nitelendirdi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna Savunma Bakan Yardımcısı Anna Malyar'ın Kırım köprüsüne yönelik saldırıyla ilgili açıklamasına Telegram kanalından yaptığı paylaşımla tepki gösterdi.
Malyar’ın bu sabah yaptığı paylaşımda Kırım Köprüsü’ne yönelik saldırıdan adeta Kiev’in sorumlu olduğunu itiraf etmişti. Paylaşımdan bir alıntı yapan Zaharova, “Rusların lojistiğini aksatmak için Kırım Köprüsü’ne ilk saldırının yapılmasının üzerinden 273 gün geçti” ifadelerini paylaştı ve bu ifadelere yanıt olarak, “Terörist rejimi” vurgusunu yaptı.
Şimdi ise Ukrayna makamlarının ‘kendi kurtuluşları’ için Zaporojye Nükleer Güç Santrali’ne (NGS) sistematik olarak zarar vermekten ibaret olan bir plan başlattıklarını vurgulayan Zaharova, “NATO zirvesinin asıl dikkatini odaklayacağı şey bu konu olmalıydı. Zira ittifak üyelerinin büyük bir çoğunluğu doğrudan tahribat bölgesinde olacak” ifadelerini kullandı.
Kırım Köprüsü’nde 8 Ekim 2022 tarihinde patlama meydana gelmişti. Patlama sonucu köprünün bir kısmı çökmüştü. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, olayı 'terör eylemi' olarak nitelendirmişti. Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), saldırının arkasında Ukrayna İstihbarat Başkanlığı’nın ve başındaki Kirill Budanov’un olduğunu açıklamıştı.