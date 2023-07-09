https://sputniknews.com.tr/20230709/rus-senator-klimov-bricsin-niteliksel-genislemesinden-yana-1073322861.html

Rus senatör Klimov, BRICS’in niteliksel genişlemesinden yana

Rus senatör Klimov, BRICS’in niteliksel genişlemesinden yana

Rus Senatör Andrey Klimov, BRICS'in yapay zorlamaya ve ‘daha fazla bayrak’ alma isteğine değil, niteliksel bir genişlemeye ihtiyacı olduğunu belirtti. 09.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-09T01:06+0300

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2023-07-09T01:06+0300

dünya

andrey klimov

rusya

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İstanbul’da düzenlenen ‘Rusya Dostları Kulübü’ etkinliğinin lansmanına katılan Rusya Federasyon Konseyi Uluslararası Komitesi Başkan Yardımcısı Andrey Klimov, BRICS'in niteliksel bir genişlemeye ihtiyacı olduğunu, aynı zamanda farklı üyelik formatlarını dikkate alınmasının iyi olacağını söyledi.BRICS’e yoğun katılım talebine dikkat çeken Klimov, ancak bu süreci zorlamanın pek te doğru olmayacağı görüşünü dile getirdi.Rus senatör, “Gerçekten de çok başvuru var ama asıl hedef, kendi kıtasında ve hatta dünya çapında çok büyük rol oynayan egemen devletlerin çabalarını pekiştirmek. Bazıları daha fazla ülke, daha fazla bayrak elde etmek istese de, bunu yapay olarak zorlamak pek doğru değil. Ben bunun yanı sıra kalitenin de artırılmasından yanayım” diye konuştu.Şangay İşbirliği Örgütü’nün (ŞİÖ) de hızlı genişlemediğini örnek veren ve BRICS’te de ilk başlarda Rusya, Hindistan ve Çin’in yer aldığını hatırlatan Klimov, grubun ileride nasıl genişleyeceğini ise zamanın göstereceğini ifade etti.Rus senatör, “Bir tür enformasyon ajandasının peşine düşersek ve PR’ı düşünecek olursak, bu bize pek fazla katma değer sağlamaz. Bu yönde bana daha yakın olan BRICS+ formülüne göre hareket edeceğiz. Kişiler, spordan finansa çeşitli alanlarda BRICS formatında çalışma hakkına sahiptir, BRICS üyesi olmadan da BRICS Yeni Kalkınma Bankası'na üye olunabilir. Ya da gruba katılmadan BRICS tarafından düzenlenen şampiyonalara katılım saplanabilir, bunun farklı formatlar vardır” ifadelerini kullandı.

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andrey klimov, rusya