https://sputniknews.com.tr/20230709/rus-hava-savunma-gucleri-kirimin-dogusunda-fuze-dusurdu-1073343696.html

Rus hava savunma güçleri Kırım'ın doğusunda füze düşürdü

Rus hava savunma güçleri Kırım'ın doğusunda füze düşürdü

Rus hava savunma sisteminin Kırım’ın doğusunda bir seyir füzesi düşürdüğü açıklandı. 09.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-09T15:00+0300

2023-07-09T15:00+0300

2023-07-09T15:00+0300

rusya

ukrayna krizi

kırım

füze

ukrayna

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/1c/1072957904_0:320:3071:2047_1920x0_80_0_0_81aeeef93a5ba312b6621ffba760eed2.jpg

Kırım lideri Sergey Aksenov’un Telegram kanalından yaptığı açıklamaya göre, hava savunma sistemi Kırım’ın doğusunda bir seyir füzesi düşürdü.Aksenov, “Kerç bölgesinde hava savunma güçleri bir seyir füzesi düşürdü. Herhangi bir yaralanma veya can kaybı olmadı” ifadelerini kullandı.Kırım ve Sivastopol’de terör saldırısı tehdidinin en üst seviyeye ulaştığını gösteren ‘sarı alarm’ devam ediyor.

rusya

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, kırım, füze, ukrayna