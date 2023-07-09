https://sputniknews.com.tr/20230709/rus-hava-savunma-gucleri-kirimin-dogusunda-fuze-dusurdu-1073343696.html
Rus hava savunma güçleri Kırım'ın doğusunda füze düşürdü
Rus hava savunma güçleri Kırım'ın doğusunda füze düşürdü
Rus hava savunma sisteminin Kırım’ın doğusunda bir seyir füzesi düşürdüğü açıklandı. 09.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-09T15:00+0300
2023-07-09T15:00+0300
2023-07-09T15:00+0300
rusya
ukrayna krizi
kırım
füze
ukrayna
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/1c/1072957904_0:320:3071:2047_1920x0_80_0_0_81aeeef93a5ba312b6621ffba760eed2.jpg
Kırım lideri Sergey Aksenov’un Telegram kanalından yaptığı açıklamaya göre, hava savunma sistemi Kırım’ın doğusunda bir seyir füzesi düşürdü.Aksenov, “Kerç bölgesinde hava savunma güçleri bir seyir füzesi düşürdü. Herhangi bir yaralanma veya can kaybı olmadı” ifadelerini kullandı.Kırım ve Sivastopol’de terör saldırısı tehdidinin en üst seviyeye ulaştığını gösteren ‘sarı alarm’ devam ediyor.
rusya
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/1c/1072957904_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_caab0de1f15a9f3e9e6ff60a12242145.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
rusya, kırım, füze, ukrayna
rusya, kırım, füze, ukrayna
Rus hava savunma güçleri Kırım'ın doğusunda füze düşürdü
Abone ol
Rus hava savunma sisteminin Kırım’ın doğusunda bir seyir füzesi düşürdüğü açıklandı.
Kırım lideri Sergey Aksenov’un Telegram kanalından yaptığı açıklamaya göre, hava savunma sistemi Kırım’ın doğusunda bir seyir füzesi düşürdü.
Aksenov, “Kerç bölgesinde hava savunma güçleri bir seyir füzesi düşürdü. Herhangi bir yaralanma veya can kaybı olmadı” ifadelerini kullandı.
Kırım ve Sivastopol’de terör saldırısı tehdidinin en üst seviyeye ulaştığını gösteren ‘sarı alarm’ devam ediyor.